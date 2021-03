Recenze Samsung Galaxy Buds Pro: Zajímavá sluchátka, která však (zatím) jablíčkářům nedávají smysl

Přestože na trhu s bezdrátovými sluchátky hrají hlavní prim AirPods od Applu, konkurenční výrobci flintu do žita rozhodně nehází a svými modely se snaží výsadní postavení sluchátek kalifornského giganta zvrátit. Jedním z hlavních bojovníků proti Applu je jihokorejský Samsung, který představil nedávno spolu s novými smartphony Galaxy S21 i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro, jenž prezentuje jakožto soupeře pro AirPods Pro. Do redakce jsme si proto jedny sehnali a podrobili je testům, abychom zjistili, jak moc je nutné brát toto tvrzení vážně. Jaké tedy Galaxy Buds Pro pohledem jablíčkáře jsou?

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do hodnocení designu, zpracování a funkčnosti s iPhonem, v krátkosti si představíme technické specifikace nových Galaxy Buds Pro. Za ty se totiž nemusí sluchátka v žádném případě stydět, byť to je pro jablíčkáře ve své podstatě stejně částečně k ničemu – o tom ale až později. Nové Galaxy Buds Pro od Samsungu jsou True Wireless špunty s podporou aktivního potlačení okolního hluku, Bluetoothem 5.0, kodeky ACC a SBC, voděodolností a potuodolností podle IPX7 a výdrží až 28 hodin v kombinaci s nabíjecí krabičkou, bez ní se pak na jedno nabití dostanete u sluchátek zhruba na 8 hodin poslechu. Nabíjecí krabička sluchátek podporuje bezdrátové nabíjení, ale nabít lze i přes USB-C zdířku. Pokud by vás pak zajímala hmotnost každého sluchátka, ta je 6,3 gramů.

S technickými specifikacemi úzce souvisí i hlavní nedostatek sluchátek z pohledu jablíčkáře. Galaxy Buds Pro totiž nenabízí na rozdíl od modelů Galaxy Buds Live či Galaxy Buds+ na iPhonech plnou podporu svých funkcí, jelikož na nich (zatím) chybí aplikace, která by je na nich zpřístupnila. To jinými slovy znamená, že ač se mohou zdá na první pohled funkce sluchátek naprosto senzační, pravdou je, že je s iPhony zkrátka neoceníte, protože k nim nebudete mít přístup. Sluchátka tak budete moci využívat de facto postaru – tedy jen na standardní poslech zvuků bez jakékoliv možné úpravy ve formě aktivního potlačení okolního hluku a tak podobně, což je na sluchátka za 5990 Kč dle mého skutečně velký problém.

Zpracování a design

Z hlediska designu nové Galaxy Buds Pro neurazí, ale bohužel ani nenadchnou. Špunty jako takové mi přijdou vzhledově poměrně povedené a vlastně bych se vůbec nezlobil, kdyby se jimi inspiroval i Apple u nové generace AirPods Pro. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o nabíjecí krabičce, která je velmi kompaktní a díky tomu příjemná například v kapse. Na druhou stranu se ale ani u sluchátek a ani u krabičky nedá říci, že by vyloženě designově zaujaly. Jedná se totiž svým způsobem o již xkrát Samsungem vydaná sluchátka, která mohou působit na zkušenější uživatele již trochu okoukaně.

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování a použité materiály, zde bych úplně do stropu radostí neskákal. Samsung vsadil v obou případech na plast a to alespoň podle pocitu relativně levný. Ne že by kvůli tomu sluchátka vypadala a působila vyloženě aušusově, ale když je porovnám například s AirPods Pro, které používám na denní bázi téměř od jejich představení, zkrátka z nich pocit jakési prémiovosti nebo alespoň vyšší hodnoty nemám. Jak design, tak pohled na zpracování je ale samozřejmě věcí osobního vkusu, takže berte předešlé řádky ryze subjektivně.

Testování Galaxy Buds Pro s iPhonem

Kvůli mizerné kompatibilitě sluchátek s iPhonem bylo jejich testování na rozdíl například od Galaxy Buds Live, které jsem měl v ruce též relativně nedávno, poměrně rychlou záležitosti. Ještě než se pustíme do hodnocení zvuku bych však v krátkosti rád zhodnotil pohodlnost a stabilitu sluchátek v uších. Abych totiž byl upřímný, té jsem se před testem celkem bál, jelikož si na tyto věci poměrně hojně stěžují majitelé těchto sluchátek v recenzích na internetu. Za sebe nicméně můžu s klidným svědomím říci, že jsem se s jakýmkoliv nepohodlím ve formě tlačení či vypadáváním sluchátek z uší nesetkal. Lze si je totiž velmi slušně přizpůsobit pomocí správně zvolené velikosti silikonového špuntu, díky čemuž padnou do ucha jako přibité a drží v něm i při prudších pohybech hlavy při rychlé chůzi či běhu.

Co se týče zvuku, zde není sluchátkům moc co vytknout. Testoval jsem je na celé řadě hudebních žánrů, ale i při sledování filmů a seriálů, poslechu podcastů či hraní mobilních her a ve všech případech obstály na jedničku. Jejich reprodukce hudby je díky kvalitním výškám a hloubkám v kombinaci s jistými středy velmi příjemná a díky tomu velmi pravděpodobně uspokojí většinu běžných, ale i náročnějších posluchačů. Pokud bych pak měl zhodnotit basovou složku, ani ta v žádném případě úplně nepropadla, byť bych mírně silnější basy nejspíš ocenil. Zde je nicméně opět potřeba zopakovat, že hodnotím zvuk ve výchozím nastavení. Kdybych si jej mohl přizpůsobit přes androidí aplikaci, pravděpodobně bych byl nadšenější. Velmi dobrých výsledků dosahovala sluchátka i při sledování videí, hraní her či poslechu podcastů. Jejich reprodukce všech typů zvuku je totiž na opravdu vysoké úrovni.

Přes sluchátka jsem samozřejmě při testování vyzkoušel i několik hovorů pro otestování mikrofonů a i zde je musím pochválit. Protistrana si kvalitu mého hlasu zachyceného přes Galaxy Buds Pro pochvalovala a přirovnávala jí k úrovni mikrofonů AirPods Pro. To jinými slovy znamená, že hlas mikrofon nikterak nezkresluje, ale snaží se jej druhé straně “poslat” takový, jaký skutečně je, což je rozhodně fajn. Na telefonáty tedy lze sluchátka určitě doporučit.

Resumé

Sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro se mi hodnotí velmi zvláštně. Na jednu stranu je totiž nemůžu označit jinak než jako povedená, na druhou je však z pohledu jablíčkáře určitě doporučit nemůžu. Bez aplikace, která by jim na iPhonech odemkla jejich veškeré funkce, jsou totiž zkrátka poloviční, což se u produktu za 5999 Kč jen stěží vnitřně obhajuje. Jakmile však Samsung aplikaci dodá (pokud se tedy tak stane), začnou Galaxy Buds Pro dávat smysl i pro jablíčkáře a myslím si, že se z nich konkurence pro AirPods Pro stane – tedy minimálně v očích nefanatických Apple uživatelů. Nyní je ale pro propojení s iPhonem nekupujte – tedy pokud je nechcete používat vyloženě jen jako klasická sluchátka před pěti lety.

