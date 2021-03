K iPhonu 12 (mini) můžete nyní získat bonus 1500 Kč

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad koupí iPhonu 12 či 12 mini a rádi byste jej měli za co možná nejlepší cenu? Pak pro vás máme tip, jak získat příjemnou slevu 1500 Kč. Stačí, když se telefon rozhodnete zakoupit u iStores, kterému prodáte na protiúčet váš starý iPhone. K výkupní ceně vašeho starého jablíčka vám totiž iStores přidá při nákupu modelu 12 či 12 mini dalších 1500 Kč, díky čemuž se vám tak podaří ušetřit více než solidně. Pokud tedy budete prodávat například iPhone XS 64GB ve standardně opotřebovaném stavu, vyplatí vám za něj iStores 8300 Kč, dalších 1500 Kč přidá jako bonus k nákupu “dvanáctky” a vy tak za ní tudíž doplatíte jen 15 190 Kč namísto standardních 24 990 Kč. Výkupní akci lze využít i na starší modelové řady – konkrétně na iPhony 11, XR a SE 2. generace. Namísto 1500 Kč pro vás však bude mít iStores přichystaných 1000 Kč.

Kvůli pandemické situaci probíhají v současnosti výkupy zařízení online. Postup, jak svůj starý telefon tímto stylem prodat naleznete zde. Pokud byste si pak nevěděli s online výkupem rady, kontaktujte svůj nejbližší obchod iStores. Jeho zaměstnanci vám s výkupem velmi rádi poradí. Své objednávky nicméně na prodejnách iStores vyzvednout osobně lze a to denně od 10 do 18 hodin. Příjemné je pak to, že při vytvoření objednávky do 17:00 a skladové dostupnosti produktu je výdej nachystán do 60 minut. Na svou vysněnou novinku tedy nebudete muset čekat příliš dlouho.

Více informací o výkupním bonusu naleznete zde