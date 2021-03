Apple se zřejmě chystá postupně zaříznou jednu z nejužitečnějších věcí na Macích s M1

Rozhraní s názvem Rosetta 2 slouží u nových M1 Maců k „překladu“ kódu aplikací, které jsou psané na původní x86 systémy a nedisponují nativní kompatibilitou s ARM procesory. Je to právě Rosetta 2, díky které je možné na Macích s M1 procesory spouštět takřka všechny aplikace, na které byly uživatelé zvyklí ze starších Intel-based Maců. V poslední betě macOS se však objevilo několik řádků kódu které naznačují, že by mohl Apple v budoucnu Rosettu 2 v některých zemích znepřístupnit, což by do značné míry ovlivnilo dostupnost kompatibilních aplikací na moderních Macích.

Jeden z iOS vývojářů, který je však zapojený i do uzavřeného beta testu macOS, na Twitteru zveřejnil několik screenshotů, které zachycují nové informační hlášky určené uživatelů v některých zemích. V nich přímo stojí, že „instalací této aktualizace dojde k odstranění Rosetty 2“ a „Rosetta 2 není nadále dostupná ve vašem regionu“. Zatím není příliš jasné, z jakých důvodů Apple tyto informace do nové verze macOS vložil, ani kdy a v jakých zemích by mělo ke stažení Rosetty 2 dojít. Dle některých komentářů nejde o nic zásadního a Apple tyto dvě věty do systému vložil především jako pojistku pro případ, kdy by došlo například vlivem budoucího soudního sporu o nutnost omezení funkčností této funkce.

Apple is removing Rosetta from Macs during updates in certain countries in Mac 11.3 beta 3. Maybe this is due to legal issues? “Rosetta will be removed upon installing this update” “Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer urn” pic.twitter.com/NmsjXOwPvP — Steve Moser (@SteveMoser) March 3, 2021

Historicky by se nejednalo o nic nového, s podobným problémem se musel v roce 2017 potýkat i Microsoft, který v tu dobu pracoval na ARM verzi Windows a stejně jako Apple nyní vytvořil svou vlastní emulační vrstvu pro x86 programy. To se však nelíbilo Intelu, který vyhrožoval soudním nárokováním některých technologií týkajících se x86 architektury, na které má Intel (a AMD) patenty. Jestli je právě to důvodem pro výše uvedené změny, se nejspíše ukáže v blízké budoucnosti.