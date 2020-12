Na letošní třetí podzimní konferenci Apple představil vůbec první procesor z rodiny Apple Silicon, který nese název M1. Při této příležitosti rovnou spustil také prodejte třech jablečných počítačů se zmíněným procesorem, konkrétně MacBook Air, Mac mini a 13″ MacBook. Jedná se o obrovskou změnu nejen pro Apple, ale především také pro vývojáře a uživatele. Vzhledem k tomu, že Apple Silicon běží na jiné architektuře než procesory Intel, tak aplikace napsané právě pro Intel na Apple Silicon nefungují. Kalifornský gigant každopádně nenechal vývojáře na holičkách – zpřístupnil totiž překladač kódu Rosetta 2, díky kterému je možné aplikace určené pro Intel na Apple Silicon spustit. Jak lze Rosetta 2 nainstalovat se dozvíte v tomto článku.

Jak na Macy s M1 nainstalovat překladač kódu Rosetta 2

Překladač kódu Rosetta 2 se dokáže automaticky nainstalovat poté, co na Macu s M1 spustíte jakoukoliv aplikaci, která jej pro svůj chod potřebuje. Jestliže se ale chcete připravit a Rosetta 2 si předinstalovat, tak samozřejmě můžete. Stačí postupovat následovně:

Celý proces se odehrává v aplikaci Terminál, kterou si tedy prvně spusťte. Terminál spustíte pomocí Spotlightu, anebo jej najdete v Aplikace -> Utility.

Po spuštění se zobrazí malé okno, do kterého se vkládají příkazy.

V našem případě je nutné, abyste si zkopírovali příkaz, který přikládám níže:

/usr/sbin/softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license

Po zkopírování se přesuňte zpět do Terminálu a příkaz zde jednoduše vložte.

Nakonec na klávesnici stiskněte Enter, čímž se instalace Rosetta 2 spustí.

Překladač kódu Rosetta 2 není prvním svého druhu – jeho první verzi Apple představil již před více než 15 lety, konkrétně v roce 2004. Právě v tento rok se totiž Apple rozhodl přejít z procesorů PowerPC na Intel, u kterých setrval až do letošního roku. Celý přechod z Intelu na Apple Silicon by měl být dokonán maximálně do roku a půl. V současné době jsou k dispozici zmíněná tři zařízení s Apple Silicon procesorem, postupně se ale proslýchá, že Apple brzy představí nové výkonnější procesory, které umístí do iMacu, Macu Pro a dalších.