7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (5. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Správa financí může dát mnohdy pořádně zabrat a rozhodně není na škodu, když si na pomoc vezmete nějakého pomocníčka. Tím může být například aplikace DayCost Pro – Personal Finance, která monitoruje vaše výdaje a příjmy, díky čemuž vám následně prozradí, na čem nejvíce utrácíte, kde byste mohli ušetřit a naučí vás mít osobní rozpočet pod kontrolou.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-DayCost Pro - Personal Finance 1 Aplikace se slevou-DayCost Pro - Personal Finance 5 Aplikace se slevou-DayCost Pro - Personal Finance 4 Aplikace se slevou-DayCost Pro - Personal Finance 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-DayCost Pro - Personal Finance 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Buffer Editor – Code Editor cílí především na milovníky programování. S pomocí tohoto nástroje si totiž například přímo na cestách můžete zapisovat nejrůznější poznámky a rovnou i kód, a to v hned několika různých jazycích. Program je zároveň vybaven vlastním terminálem, dokáže se připojit k Gitům, FTP a dalším.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 5 Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 1 Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 2 Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 3 Vstoupit do galerie

Jestliže se považujete za milovníka akčních her, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní slevu na aplikaci Alien Shooter 2 – Reloaded. V této hře s prvky RPG se totiž zhostíte role hrdiny, který je v situaci, kdy musí doslova zachránit celou naši planetu Zem před útokem nejrůznějších monster. K jejich poražení budete moci využít nejrůznější prostředky a užít si tak hodiny zábavy.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Alien Shooter 2 - Reloaded 1 Aplikace se slevou-Alien Shooter 2 - Reloaded 5 Aplikace se slevou-Alien Shooter 2 - Reloaded 4 Aplikace se slevou-Alien Shooter 2 - Reloaded 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Alien Shooter 2 - Reloaded 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Resize, adjust and crop to fit slouží pro úpravu velikosti, přizpůsobení a oříznutí vašich snímků. Program je primárně určen pro milovníky sociální sítě Instagram, kterým pomůže fotografii přizpůsobit do nejlepší podoby, aby následně neztratila na kvalitě při nahrání příspěvku.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 1 Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 5 Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 4 Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 2 Vstoupit do galerie

Další aplikace, která je určena pro úpravu vašich fotografií, je Juxtaposer: cut, combine, edit. S pomocí tohoto programu můžete v okamžiku z vašich snímků například odstraňovat pozadí, kombinovat je dohromady, měnit pozadí a podobně. Jak to celé vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Juxtaposer cut combine edit 1 Aplikace se slevou-Juxtaposer cut combine edit 5 Aplikace se slevou-Juxtaposer cut combine edit 4 Aplikace se slevou-Juxtaposer cut combine edit 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Juxtaposer cut combine edit 2 Vstoupit do galerie

Pokud ve vaší domácnosti pěstujete nejrůznější květiny, tak jistě víte, že nedostatek vláhy může způsobit obrovské problémy. Dalším nejběžnějším problémem poté je nedostatek slunečního svitu. S tímto vám dokáže parádně pomoci aplikace Plant Light Meter, která se pyšní obsáhlou databází květin.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Plant Light Meter 1 Aplikace se slevou-Plant Light Meter 2 Aplikace se slevou-Plant Light Meter 3 Aplikace se slevou-Plant Light Meter 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Plant Light Meter 5 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Unit Converter Pro HD, jak je z názvu zřejmé, dokáže v okamžiku převádět hodnoty napříč nejrůznějšími jednotkami. Program konkrétně nabízí přes 30 kategorií s více než 700 jednotkami měření, pyšní se jednoduchým uživatelským prostředím a samozřejmě ani nechybí podpora tmavého režimu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)