Budoucí iPhony by se mohly dočkat plnohodnotného MagSafe

Říjnová konference nebyla pouze o iPhonech 12. Apple nám ukázal taktéž zmenšený jablečný reproduktor nesoucí název HomePod mini. V podstatě jen okrajem zmínil, že nové „dvanáctky“ bude možné nabíjet také za pomoci nabíječky MagSafe, kdy díky tomuto způsobu bude možné iPhony, byť pouze poslední generaci, konečně nabíjet bezdrátovou cestou výkonem 15W. Když se pobavíme o budoucích iPhonech a co bychom od nich čekali, zřejmě se shodneme nad touhou vyměnit Lightning konektor za USB-C, tedy podobně jako to Apple udělal u iPadů Pro. Nová patentová přihláška podaná jablečným gigantem ukazuje, že na odstranění Lightning konektoru u iPhonů společnost skutečně přemýšlí, ovšem trošku jinak.

Americký patentový úřad zveřejnil patent Applu, který nám ukazuje, jak by Lightning mohl být časem vyměněn za MagSafe. K vidění v galerii na boku odstavce je hned vícero provedení, přičemž jeden konektor je plošší, druhý naopak více zakulatěný. Závěrem je nutné říct, že se jedná pouze o patentovou přihlášku, kterých Apple vlastní přehršel. Není tedy žádná jistota, že se MagSafe v této podobě na budoucích zařízeních skutečně ukáže. Faktem také je, že mnohé spekulace okolo příštích iPhonů tvrdí, že v horizontu několika let Apple ukáže jablečný smartphone zcela bez konektoru. Počkejme si tedy až na poslední slovo Applu. Líbil by se vám takový MagSafe konektor v iPhonu?