V nové iOS hře Queen: Rock Tour zažijete největší koncerty této slavné kapely

Rocková hudební skupina The Queen byla jednou z nejpopulárnějších uskupení osmdesátých a devadesátých letech. Jejich hity do dneška nezestárly. Kdo by neznal „We Will Rock You“ nebo „We Are the Champions“? Ptáte se někdy, jaké by to bylo být členem skupiny v době její největší slávy? Na takovou otázku vám částečně poskytne odpověď nová rytmická hra Queen: Rock Tour. Ta vám umožní vžít se do role jednotlivých členl skupinů při cestě po jejich nejikoničtějších koncertech. Dvacet největších hitů kapely budete moci zahrát virtuálnímu publiku v Tokiu, Londýně nebo Riu de Janeiru.

Hra funguje na stejném principu jako legendární Guitar Hero, kdy k vám postupně přilétají tlačítka, která musíte v přesnou chvíli mačkat. Od vaší úspěšenosti se pak odvíjí věrnost podání právě hrané skladby. Během hraní si vyzkoušíte roli všech členů kapely, budete tak moci tvořit kytarové riffy i frenetická sóla na bicí. Vývojáři z Gameloftu kladli velký důraz na pravý zážitek z vekého koncertu. Abyste si tak užili hudební hity co nejvíc, můžete si odemykat kromě nových lokací například i kostýmy a pózy. Queen: Rock Tour obsahuje celkem dvacet nejznámějších písní, po jejich odehrání však můžete stále ve hře odemykat nové sběratelské předměty včetně zajíavostí o Queenech a jejich fotografií z oficiálního archivu. Queen: Rock Tour si můžete na App Storu stáhnout zdarma již nyní. Hra obsahuje nákupy v aplikaci.