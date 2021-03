Šest měsíců v řadě máme díky vám přes 1 100 000 unikátních čtenářů měsíčně!

I když si plně uvědomujeme, že ne zdaleka každý prožívá poslední dobou zrovna šťastné období, přesto se vám chceme s něčím pochlubit. Chceme se vám totiž pochlubit s výsledkem, který jsme nedokázali my, ale vy, naši věrní čtenáři. Magazín Letem světem Applem dokázal v posledních šesti měsících od září 2020 do března 2021 znamenat výsledky, za které se vám rozhodně sluší poděkovat.

Co se konkrétních dat týká, podařilo se nám dvakrát z těchto uplnulých šesti měsíců překonat 1 400 000 reálných čtenářů měsíčně, třikrát jsme měli víc než 1 200 000 reálných čtenářů měsíčně a jen jednou to bylo pouze 1 150 000 reálných čtenářů. Během těchto posledních šesti měsíců jsme pak zaznamenali celkem 53 300 000 zobrazení stránek. Díky těmto číslům jsme se stali jedním z padesáti nejčtenějších magazínů v ČR a druhým nejčtenějším magazínem v kategorii IT. Veškerá data pochází z auditoveného měření Netmonitor, na kterém se můžete online podívat na návštěvnost všech webů, které jsou v tomto měření zahrnuty. Jedná se prakticky o většinu velkých webů v ČR. Ještě jednou moc děkujeme za vaši přízeň a jdeme dále makat, aby čísla jen a jen rostla.

Všem vám zároveň chci popřát co nejvíc zdraví a sil, které nyní všichni potřebujeme. Zároveň bych rád připoměl, že pokud máte zájem, jsou u nás stále dvěře otevřené na pozicích redaktorů. Děkujeme!