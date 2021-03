5 věcí, které byste měli okamžitě deaktivovat na Facebooku

V dnešní době je na sociálních sítích zaregistrovaná většina z nás – ať už se jedná o Facebook, Instagram, Twitter či jakoukoliv jinou. Na první pohled mohou být sociální sítě užitečné, navíc ještě v současné koronavirové době. Kdykoliv a kdekoliv se totiž můžete jednoduše spojit s vašimi nejbližšími a vyměnit si pár slov. Na druhou stranu ale sociální sítě slouží především ke sbírání citlivých uživatelských dat, která jsou později využívána na přesné cílení reklam. Mnoho těchto uživatelských dat sbírá také Facebook a v tomto článku se společně podíváme na 5+5 funkcí, které byste měli okamžitě na Facebooku deaktivovat. Prvních 5 z nich najdete v odkazu pod tímto odstavcem, dalších 5 pak přímo v tomto článku.

Přidávání příspěvků na vaši zeď

Na Facebooku je vaše zeď místem, na kterém mohou ostatní uživatelé vidět vše, co vás nějakým způsobem zajímá. Měly by se zde ale nacházet pouze takové informace, které jsou svým způsobem bezpečné, a hlavně takové informace, které jste přidali přímo vy. Přesně proto byste si měli nastavit, abyste si na svou zeď mohli přidávat příspěvky pouze vy a nikdo jiný. V tomto případě přejděte do aplikace Facebook, kde vpravo dole klepněte na ikonu tří teček, a poté níže klepněte na Nastavení a soukromí. Nyní klepněte na kolonku Nastavení a sjeďte níže k sekci Soukromí, kde klepněte na Profil a označování. Zde nahoře klepněte na Kdo může přidávat příspěvky na váš profil? a vyberte si ideálně možnost Jenom já. Přátelé totiž mohou být obětí nějakého viru, který pak může automaticky publikovat příspěvky na váš profil.

Přístup k obrázkům

Kromě toho, že na Facebooku můžete komunikovat především textem, tak k určitým příspěvkům můžete přidat také obrázek. Nedávno však v iOS přibyla funkce, pomocí které si můžete nastavit konkrétní obrázky, které chcete určité aplikaci zpřístupnit. To znamená, že aplikace nedostane přístup ke všem obrázkům ve vaší galerii a nedojde tak k potenciálními zneužití. Pro nastavení této možnosti přejděte na vašem iOS zařízení do aplikace Nastavení, kde níže rozklikněte kolonku Soukromí, a poté Fotky. Nyní v seznamu aplikací najděte Facebook, klepněte na něj a vyberte možnost Vybrané fotky. Tyto fotky lze pak vybrat klepnutím na Upravit výběr fotek, anebo je můžete upravit v případě potřeby přímo z aplikace.

Vyhledání podle e-mailu a telefonního čísla

Při registraci na Facebook je nutné, abyste zadali váš e-mail, anebo telefonní číslo. Co si budeme nalhávat, oba dva tyto údaje jsou velmi osobní a neměl by k nim nikdo nepovolaný získat přístup – ještě navíc v případě, pokud máte aktivovanou funkci, pomocí které vás mohou ostatní uživatelé pomocí e-mailu či telefonního čísla najít na Facebooku. Pokud nechcete, aby Facebook spojoval e-mail a telefonní číslo s vaším profilem, tak v aplikaci klepněte vpravo dole na ikonu tří čar, a pak na Nastavení a soukromí. Poté klepněte na Nastavení, sjeďte níže ke kategorii Soukromí a klepněte zde na Nastavení soukromí. Pak sjeďte úplně dolů a rozklikněte možnosti Kdo vás může vyhledat pomocí e-mailové adresy, kterou jste zadali? a Kdo vás může vyhledat pomocí telefonního čísla, které jste zadali?. Na další obrazovce u obou možností zvolte Jenom já.

Označení v příspěvku

Čas od času se na Facebooku můžete ocitnout v situaci, kdy vás nějaká neznámá osoba, popřípadě přítel, který se stal obětí škodlivého kódu, označí v nějakém příspěvku. Tento příspěvek často odkazuje na podvodnou stránku, která vás láká ke stažení určitého souboru, který je právě škodlivým kódem. Tímto způsobem se pak škodlivý kód šíří dál a dál. Pokud byste chtěli deaktivovat funkci, kvůli které vás mohou ostatní uživatelé označovat v příspěvcích, tak v pravé dolní části aplikace Facebook klepněte na ikonu tří čar. Zde pak rozklikněte Nastavení a soukromí, a poté Nastavení. Na další obrazovce sjeďte níže k Soukromí a rozklikněte Profil a označování. Zde úplně dole v kategorii Kontrola rozklikněte konkrétní možnosti a vyberte styl kontrolování označení.

Zobrazování vašeho profilu v Google

Přiznejme si – kdo z nás se alespoň jednou nepokusil vyhledat své vlastní jméno ve vyhledávači Google, popřípadě v jakémkoliv jiném. Někteří z vás možná takto nalezli své webové stránky, anebo jakékoliv jiné zmínky. Často se mezi těmito záznamy nachází také přímo odkaz na váš profil z Facebooku, což nemusí být úplně ideální. V rámci nastavení si ale naštěstí můžete vypnout zobrazování vašeho profilu ve vyhledávačích. Stačí klepnout vpravo dole na ikonu tří čar, a poté vybrat Nastavení a soukromí. Nyní klepněte na Nastavení a níže se přesuňte ke kategorii Soukromí, kde najděte a klepněte na možnost Nastavení soukromí. Poté sjeďte úplně dolů, vyberte možnost Chcete, aby se vyhledávače mimo Facebook propojily s vaším profilem? a nakonec pomocí přepínače deaktivujte možnost Umožněte vyhledávačům mimo Facebooku, aby se propojily s vaším profilem.