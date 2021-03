5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (3. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud potřebujete občas upravit nějaké fotografie a hledáte tedy jednoduchý nástroj, který by vám v tomto dokázal pomoct, určitě byste se měli přinejmenším podívat na Image Plus – Easy Photo Editor. S pomocí této aplikace můžete nastavovat jas, epxozici, kontrast, saturaci, Hue, pohrát si s různými efekty, rozmazáním a řadou dalších. Samozřejmě ani nechybí možnost pro přidání vodoznaku a podobně.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Zakoupením aplikace Moom si přijdete na vcelku praktickou utilitu, s jejíž pomocí si můžete různě přibližovat nejrůznější okna, se kterými aktuálně pracujete a v této podobě je takřka okamžitě přesouvat mezi připojenými monitory. Jak aplikace vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Moom 4 Aplikace se slevou-Moom 3 Aplikace se slevou-Moom 2 Aplikace se slevou-Moom 1 Vstoupit do galerie

Někdy se v případě e-mailové komunikace můžete setkat s přílohami ve formátu PST. Ten vytváří e-mailový klient Microsoft Outloook. Aplikace PST Viewer vám v tomto směru dokáže posloužit jakožto perfektní nástroj pro otevření těchto souborů. Díky tomu se tak dostanete k danému obsahu, kde se může nacházet například uložený kalendář, kontakt, poznámka a řada dalších.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PST Viewer 5 Aplikace se slevou-PST Viewer 4 Aplikace se slevou-PST Viewer 3 Aplikace se slevou-PST Viewer 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-PST Viewer 1 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Deluxe Moon HD – Moon Phase Calendar si přijdete na jednoduchý nástroj, který ocení nejen fanoušci astrologie. Tento program vám totiž dokáže v rychlosti prozradit informace o aktuální měsíční fázi, o horoskopech, východem slunce a dalších.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Deluxe Moon HD - Moon Phase Calendar 1 Aplikace se slevou-Deluxe Moon HD - Moon Phase Calendar 5 Aplikace se slevou-Deluxe Moon HD - Moon Phase Calendar 4 Aplikace se slevou-Deluxe Moon HD - Moon Phase Calendar 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Deluxe Moon HD - Moon Phase Calendar 2 Vstoupit do galerie

Co byste dělali, kdybyste v rukou měli moc vyléčit zákeřné nemoci a nejen zachraňovat, ale obecně zlepšovat životy milionů lidí, které sužují právě zmiňované nemoci. To si budete moci vyzkoušet v manažerské simulaci Big Pharma, kdy nahlédnete do světa farmacie. Konkrétně se zhostíte role výkonného ředitele farmaceutického konglomerátu a bude už jen na vás, jak se rozhodnete použít vaši moc.

Původní cena: 20,99 € (6,29 €)