unc0ver 6.0.0 je venku. Přináší na iPhony jailbreak až po verzi 14.3

Tým vývojářů ze skupiny pwn20wnd, stojící za populárním jailbreak nástrojem unc0ver, dnes na Twitteru oznámil, že došlo k vydání nové verze jejich launcheru, skrze který je možné docílit jailbreaku iOS zařízení. Nová verze podporuje daleko více softwarových verzí, a to údajně až k iOS 14.3.

Nová verze unc0ver 6.0.0. byla dle autorů velmi zevrubně testována napříč širokým spektrem iOS zařízení, na kterých běžely různé verze operačního systému iOS. Jailbreak by měl fungovat už od iOS 11, v rámci testování se jej podařilo spustit i na iPhonu 12 Pro Max na kterém byl nainstalovaný iOS 14.3. Nástroj údajně nabídne základní bezpečnostní prvky iOS prostředí i při používání jailbreaku jako takového.

unc0ver v6.0.0 is NOW OUT. — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 28, 2021

Podle autorů jailbreaku je iOS 14.3 poslední verzí, na kterou lze nástroj využít. U nové (a aktuální) verze iOS 14.4 Apple upravil několik chyb v zabezpečení, které instalaci jailbreaku umožňovali. Pokud jste tedy třeba chtěli jailbreak vyzkoušet a zjistit, jestli to za to stojí, s aktuální verzí iOS vám to nepůjde. Apple totiž downgrade z iOS 14.4 nenabízí a jiná spolehlivá cesta neexistuje.

Pro koho je jailbreak určený?

Jailbreak už dlouho není pouze pro uživatele, kteří chtějí do svého iPhonu nainstalovat Applem neautorizované aplikace. Mnoho lidí jailbreak využívá k opravě či úpravě věcí, které jsou dle nich v základním nastavení iOS otravné. Ať už jde o počet ikon na jednom řádku domovské obrazovky, rychlejší Face ID odemykání telefonu, více informací na stavovém panelu, využití jiných grafických témat a rozložení obrazovky aj. Možností nabízí jailbreak opravdu mnoho, otázkou na kterou si musí každý potenciální zájemce odpovědět je jen to, jestli mu to za ono potenciální nebezpečí stojí.