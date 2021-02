Jailbreak ještě nevymřel. Brzy se jej dočkají i iPhony 12 s iOS 14.3

Přestože se jailbreak již dávno netěší tak velké oblibě jako v minulosti, své uživatele si stále najde. Přesně ty nyní zcela určitě velmi potěší zprávy od hackerské skupiny ModernPwner, které se podařilo nalézt v iOS 14 trhliny umožňující právě vznik funkčního jailbreaku. A pozor, ten bude fungovat i na nejnovějších zařízení. Jediný zádrhel tkví v podpoře iOS – ta totiž bohužel nebude plnohodnotná.

Nástroje pro vznik jailbreaku vyvinuté ModernPwner využívají ke své funkčnosti bezpečnostní trhliny dostupné v iOS 12 až iOS 14.3 bez ohledu na zařízení a typ procesoru. To jinými slovy znamená, že pokud jste ještě na iPhonech 12 (Pro) či iPadech Air 4 neaktualizovali na nejnovější verze OS, ale setrváváte na nejvýše na iOS a iPadOS 14.3, nebudete mít s instalací jailbreaku v brzké době problém. Záměrně přitom říkáme “v brzké době” – jailbreak totiž zatím není dokončen, byť by jeho doladění nemělo trvat příliš dlouho. Tvrdí to alespoň jeho tvůrci.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Jaká je budoucnost?

Velmi zajímavé je i to, že by měli mít hackeři v tuto chvíli již v ruce i nástroje pro vytvoření funkčního jailbreaku na verzi iOS 14.5, což by jinými slovy znamenalo, že jalbreak jako takový ještě chvíli nezemře. Nástroj musí být nicméně podle jeho tvůrců ještě důkladně otestován, kvůli čemuž je jailbreak fungující na iOS 14.5 ještě v nedohlednu.