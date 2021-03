Registrace očkování: Jak zaregistrovat na vakcinaci proti covidu osoby starší 70 let

Registrace očkování je jedním z nejskloňovanějších termínů posledních dní a týdnů. Svou injekci s vakcínou, která by měla České republice pomoci k návratu do běžného života, by totiž rád dostal v co nejbližší době skoro každý. Kvůli nedostatku vakcín je nicméně nutné “vystát” frontu, ve které jsou upřednostněni rizikové skupiny, zdravotníci a další. Start očkování další rizikové skupiny – konkrétně lidí nad 70 let – začal na začátku března a my vám v následujících řádcích ukážeme, jak se k němu registrovat.

Registrace očkování Zdroj: Twitter

Registrace na očkování

Na tomto webu zadejte telefonní číslo, na které bude následně zaslán PIN kód pro vstup do registračního systému Jakmile kód dorazí a vy jej zadáte na webu, vyplníte a uložíte registrační formulář – jde o jméno, adresu, číslo pojištěnce a kód zdravotní pojišťovny Vyberete si místo, na kterém byste se chtěli nechat očkovat. Tím celá registrace končí a následuje rezervace. Vámi vybrané očkovací místo vám zašle výzvu ve formě SMS s PIN2, který je potřeba pro rezervaci samotného termínu na něm. Rezervaci provedete a tomto webu přihlášením skrze číslo pojištěnce a PIN2 zaslaný očkovacím místem Jakmile budete přihlášeni do systému rezervací, vyberete si datum a čas prvního očkování a to následně potvrdíte. O termín druhého očkován se starat nemusíte – vytvoří se automaticky a to na stejném očkovacím místě.

Pokud byste náhodou potřebovali již zarezervovaný termín změnit či cokoliv podobného, obraťte se na infolinku 1221, která je dostupná každý den od 8 do 19 hodin. Operátoři na ní vám se vším pomohou.