7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (2. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Operační systém iOS 14 s sebou přinesl řadu parádních novinek v čele s widgety. Aplikace Magic Dialer Pro vám zpřístupní další praktický widget, který vám následně bude sloužit pro co možná nejrychlejší vytáčení nejoblíbenějších kontaktů. Jak to celé funguje a vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

V zábavné arkádové hře Knife Games Throw Hit Target budete házet jednotlivými noži a vaším úkolem bude, abyste trefili správné objekty a omylem netrefili překážky. Házet budete konkrétně na neustále se rotující terč, a proto budete muset vzít v potaz délku letu a podobně.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Další parádní aplikace, která vám zpřístupní praktický widget, je Magic Launcher Pro Widgets. S pomocí tohoto nástroje budete moct taktéž rychle vytáčet své nejoblíbenější kontakty, ale také zapínat nejpoužívanější aplikace, které budete mít přímo na očích v rámci daného widgetu.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jestliže už nějakou dobu zvažujete, že byste sáhli po nové tapetě pro váš iPhone či iPad, zbystřete. V rámci dnešní akce si totiž můžete zcela zdarma stáhnout aplikaci PhotoX Pro Top Live Wallpapers, která vám zpřístupní obsáhlou kolekci s více než půl milionem fotografií a tapet. Snímky jsou navíc pro snazší orientaci rozmístěny do kategorií a stačí si tedy jen vybrat vašeho favorita.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Magic Call Pro – Prank Call si přijdete na legrační aplikaci, s jejíž pomocí můžete velice snadno napálit vaše přátele. Tento nástroj totiž slouží k tomu, že dokáže vyvolat falešný příchozí hovor. Vy si přitom můžete nastavit jméno volajícího, jeho avatar, nastavit čas a následně už jen počkat.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace 1Contact Pro – Contact Manager vám dokáže posloužit jakožto správce vašich kontaktů. Tento program si konkrétně poradí se zmiňovanou správou, tedy s úpravami, přidáváním nových záznamů, rychlým vyhledáváním a mazáním, s čištěním adresáře, se spojováním, zálohováním a případnou obnovou.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud se řadíte mezi milovníky klasickým RPG her a už několik titulů jste za svůj život hráli, možná vám něco řekne název THE LAST REMNANT. Tento kousek totiž přišel v remasterované verzi i na iPhony a iPady. Vy se přitom ocitnete v magickém světě, kde žijí 4 různé rasy. Zároveň se zde nachází mysteriózní objekty přezdívané jako „Remnants,“ které existují již od pradávných časů. Nikdo ale netuší, jaký je jejich původ, kdo je stvořil a k čemu slouží, přesto z nich ale každý čerpá kolosální sílu. Jejich moc ale způsobila naprosté narušení rovnováhy v celém světě, což následně dorazila válka. Vaším úkolem bude v tomto světě přežít a získat nejnutnější odpovědi. Zvládnete to? Hra se nadále pyšní skvělým grafickým zpracováním, o kterém se v níže přiložené galerii můžete přesvědčit na vlastní oči.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)