Srovnávač tarifů: ČTU spustil web, který vám pomůže s výběrem tarifu přesně pro vás

Tápete nad tím, který mobilní či internetový tarif je pro vás tím nejvhodnějším z hlediska poskytovaných služeb v kombinaci s cenou? Odpověď na tuto otázku půjde nyní nalézt mnohem snáz, než tomu bylo v minulosti. Český telekomunikační úřad totiž dnes spustil srovnávač právě mobilních a internetových tarifů, který má za úkol jediné – pomoci lidem zorientovat se v současné nabídce a především jim pak i pomoci s výběrem toho nejvhodnějšího.

Nová webová aplikace ČTU dostupná na tomto odkazu funguje naprosto jednoduše. Uživatel si v ní navolí své preference pro využívání volání, SMS a internetu a o vše ostatní už se pak automaticky postará porovnávač. Ten je sice zatím z hlediska funkčnosti omezen jen porovnávání nabídek mobilního internetu zvlášť a mobilních tarifů s voláním, SMS a daty zvlášť. Od dubna má nicméně do srovnávače dorazit i možnost zařadit do porovnávání volání a internet v pevném místě spolu s televizí. Z pilotního režimu pak má aplikace přejít do plného provozu na konci května.

Skvělé je i to, že o vkládání informací o tarifech se starají přímo jejich poskytovatelé, díky čemuž je tak zaručena jejich správnost. V opačném případě by totiž byli poskytovatelé sami proti sobě, jelikož by buď inzerovali pro sebe horší služby, nebo by nabízeli služby, které nejsou schopni nabízet, čímž by se poškozovali. Že se do nástroje zapojí spousty poskytovatelů pak zajišťuje jeho bezplatný, nekomerční provoz.

Srovnávač tarifů naleznete zde