V rámci operačního systému macOS si můžete jednoduše nastavit různé funkce, díky kterým můžete šetřit energii jablečného počítače. Konkrétně se v tomto případě bavím například o vypnutí obrazovky po nečinnosti, anebo o přepnutí do režimu spánku, ve kterém je Mac v nečinnosti, ale uchovává veškerá data. Jestliže patříte mezi takové jedince, kteří nechávají počítač zapnutý přes noc, jelikož jej prostě nemáte ve zvyku vypínat, tak by se vám mohl líbit tento článek. V operačním systém macOS si totiž můžete nastavit, aby se Mac v určitou hodinu vypnul, a poté opětovně zapnul. V tomto článku se podíváme, jak na to.

Jak na Macu nastavit, aby se automaticky zapínal či vypínal

Chcete-li na vašem Macu nastavit jeho automatické zapínání či vypínání, tak se nejedná o nic složitého. Samotná funkce je ale umístěna na ne tolik viditelném místě a i přesto, že jste se v konkrétní sekci pro úpravu této předvolby již nejspíše nacházeli, tak jste si ji nejspíše nevšimli:

Prvně je nutné, abyste v levém horním rohu klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno, ve kterém najdete veškeré dostupné sekce pro úpravu předvoleb.

V rámci tohoto okna lokalizujte a klepněte na sekci s názvem Baterie.

Zde je pak nutné, abyste v levém menu rozkliknuli záložku Rozvrh.

Chcete-li Mac v určitou dobu probudit či zapnout, tak zaškrtněte první políčko, a poté si vyberte konkrétní dny a hodiny.

tak zaškrtněte a poté si vyberte konkrétní Jestliže chcete Mac v určitou dobu vypnout, restartovat či uspat, tak zaškrtněte druhé políčko, a poté si zvolte konkrétní možnost, společně s dny a hodinami.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete docílit toho, aby se váš Mac či MacBook podle rozvrhu na každý den automaticky vypínal a zapínal. To se může hodit hned v několika různých situacích – například si můžete nastavit, aby se jablečný počítač automaticky vypnul někdy v noci, kdy už spíte, a poté se opětovně před vaším probuzením zapnul. Popřípadě tohle nastavení mohou využít IT specialisti v různých firmách. Pokud totiž již všichni zaměstnanci opustí svá pracoviště, tak je zbytečné, aby stroje zbytečně přes noc pracovaly. Ať už se tedy ocitnete v jakékoliv situaci, tak nyní víte, jakým způsobem lze automaticky Mac zapnout či vypnout.