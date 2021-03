7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (1. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Wikipedii pravděpodobně ani nemusíme představovat. Jedná se o obsáhlou internetovou encyklopedii, která pokrývá téměř každý obor a denně zachraňuje spousty studentů. Aplikace V for Wikipedia poté funguje jakožto klient pro tuto internetovou stránku, díky kterému si můžete web snadněji prohlížet, procházet si aktuálně nejčtenější stránky a podobně.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

V dnešní koronavirové době, kdy jsme po většinu času zavření doma, je nesmírně nutné dbát na zdravý pohyb. S tímto vám přímo v domácích podmínkách dokáže pomoct aplikace Simply Yoga, která funguje jakožto váš osobní instruktor jógy. Program vás tak provede řadou nejrůznějších cvičení, které jsou doplněny o audio i video nahrávky. Veškerá data se navíc synchronizují s nativní aplikací Zdraví.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)

S pomocí aplikace 3D Scanner App můžete snadno a rychle vytvářet 3D skeny nejrůznějších objektů. Nástroj k tomu používá TrueDepth kameru, nebo populární LiDAR senzor. Naskenované 3D objekty následně můžete v rychlosti exportovat ve formátech STL, OBJ, USDZ a PLY pro případné další zpracování či sdílení. Jak to celé funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 599 Kč (249 Kč)

Jestliže pro komunikaci s rodinnými příslušníky, přáteli a ostatními používáte především nativní řešení iMessage, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Fluffymoji 2. Tento nástroj vám totiž zpřístupní více než 400 parádních samolepek s tematikou Fluffy Friends, díky čemuž tak můžete ozvláštnit každou konverzaci.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud vás při hraní her zajímá především kvalitní příběh, zbystřete. V takovém případě by se vám mohl zalíbit titul The Shapeshifting Detective. Prakticky se jedná o interaktivní film, kdy se zhostíte role detektiva a budete muset najít vraha. Vaší výhodou je, že se můžete v kohokoliv proměnit. Vždy tak záleží na vašich jednotlivých rozhodnutích, které udávají následný chod hry. Hra je vybavena více než 1600 videonahrávkami.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Aplikace Habitty – Habit Tracker vám pomůže obecně zlepšit váš život a dosáhnout vašich snů. Jak již samotný název napovídá, tento nástroj slouží pro sledování vašich dobrých návyků, které se ještě určitým způsobem snaží posunout kupředu. Proto si můžete vytvořit vlastní plán, sledovat jednotlivý postup a následně jej analyzovat.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Rádi si kreslíte a chtěli byste mít vaši práci i v digitální podobě? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by se vám mohla zalíbit aplikace LetSketch, která funguje jako takový chytřejší skicák. Program vám totiž nabídne hned několik různých nástrojů, poradí si s postupným přibližováním a oddalováním, umožňuje kreslit v rámci rozšířené reality a řadu dalších.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)