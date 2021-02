4 zajímavé aplikace z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (22. 2. 2021 – 28. 2. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Hra Inked vypráví poutavým a originálním způsobem netradiční a nezapomenutelný milostný příběh samuraje beze jména. V prostředí, tvořeném netradiční grafikou, se můžete těšit na pohlcující dobrodružství a poutavý příběh, který vás rozhodně chytne a nepustí.

Hra Mood to Merge patří mezi oblíbené druhy her, ve kterých v mřížce dáváte dohromady stejné symboly. V tomto případě bude vaším úkolem spojovat stejné emoji tak, aby v mřížce nezbyly pokud možno žádné stejné symboly. Hru Mood to Merge můžete hrát jak v online, tak i v offline režimu.

Máte rádi nejrůznější túry a výlety do přírody, a chtěli byste, aby zůstalo co nejvíce vzpomínek z vašich cest zachováno? Stáhněte si aplikaci HikerFedd – skvělý cestovatelský deník s krásným uživatelským rozhraním, do kterého můžete v online i v offline režimu přidávat fotografie, zážitky, poznámky a spoustu dalšího zajímavého obsahu.

Not the Bee je nová a originální komunitní aplikace pro všechny, kteří mají rádi zábavu, komunikaci s ostatními, a kteří se zajímají o dění ve světě. Aplikace slouží jako místo, kde si můžete přečíst nejnovější zprávy ze světa a poté o nich diskutovat s ostatními uživateli, sdílet a ukládat obsah všeho druhu a mnoho dalšího.