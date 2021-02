XTB mezi TOP 5 brokery na světě

Komerční sdělení: Začátkem února tohoto roku skupina XTB zveřejnila své předběžné finanční výsledky za rok 2020. Z rekordních hodnot výnosů a zisků skupina vykázala i nejvyšší hodnoty z hlediska aktivních klientů. Na konci čtvrtého čtvrtletí 2020 dosáhl průměrný počet aktivních klientů (průměrný počet klientů, kteří provedli alespoň jednu transakci v tříměsíčním období) 72 346. Tento výsledek umožnil skupině XTB získat páté místo v žebříčku největších globálních brokerů z hlediska počtu aktivních klientů v Quarterly Intelligence Report, který vydal portál Finance Magnates.

„Jednou z priorit společnosti XTB je zaměřit se na rostoucí požadavky našich klientů poskytováním nejlepší investiční nabídky – co se týče instrumentů, platformy i služeb. Na podzim minulého roku jsme představili nabídku, která zahrnuje investice do akcií bez poplatků do měsíčního objemu 100 000 EUR; zároveň neustále zdokonalujeme naše platformy xStation a xStation Mobile. Tyto aktivity měly vliv na výsledky – v roce 2020 jsme získali více než 112 000 nových klientů, což je dohromady tolik, jako v letech 2014 – 2019. A nezpomalujeme – v roce 2021 chceme získat dalších minimálně 120 000 nových klientů.“ Řekl Omar Arnaout, generální ředitel společnosti XTB. „Jsme však obzvláště hrdí na počet aktivních klientů, kteří nám umožnili být v globální TOP 5 brokerů poprvé – ukazuje to, že klienti oceňují naši nabídku a že si váží obchodování s XTB,“ dodal Omar Arnout.

Zaměření na získávání nových klientů potvrzují údaje zveřejněné skupinou. Skupina XTB byla z hlediska zvyšování počtu aktivních klientů nejdynamičtější z pěti největších brokerů. Ve srovnání čtvrtého čtvrtletí 2020 se stejným obdobím roku 2019 zaznamenalo XTB nárůst o přibližně 41 500 aktivních klientů, tedy o 135 % (ve čtvrtém čtvrtletí 2019 měla XTB přibližně 30 800 aktivních klientů).

V celkovém pořadí brokerů z hlediska největšího počtu aktivních účtů popsaného ve zprávě Finance Magnates se XTB posunula z 20. (čtvrté čtvrtletí 2019) na páté (čtvrté čtvrtletí 2020) místo, přičemž zaznamenala i nejvyšší nárůst aktivních klientů z pěti největších brokerů.

Seznam pěti top brokerů z hlediska počtu aktivních účtů zahrnutých ve zprávě Finance Magnates je uveden v následující tabulce:

Zdroj: Finance Magnates, Quartely Intelligence Report Q4 2020 and Q4 2019

Jeden z nejdynamičtějších brokerů na světě

Finance Magnates je jedním z největších globálních online portálů pro obchodování s množstvím aktiv. Tým analytiků Finance Magnates Intelligence publikuje čtvrtletní zprávy shrnující investiční průmysl – popisuje společnosti v něm působící, jakož i trendy, novinky a regulační změny. XTB Group je jedním z brokerů, který se ve zprávách objevuje už roky, ale poprvé byl zařazen do TOP 5 v seznamu největších společností z hlediska počtu aktivních klientů.

„V našich čtvrtletních zprávách zveřejňujeme žebříčky největších brokerů v rámci FX / CFD brokerů. V posledním čtvrtletí 2020 přitáhly výsledky XTB zvláštní pozornost – tento broker dosáhl největší čtvrtletní nárůst počtu aktivních účtů, což mu umožnilo poskočit do první pětky globálních zprostředkovatelů. Data ukazují, že společnost dokázala transformovat zvýšený zájem o investování způsobený výraznou volatilitou trhu a přilákat velkou skupinu investorů, čímž se za jediný rok více než zdvojnásobila jejich základna aktivních účtů.“ uvedl Sylwester Majewski, vedoucí zpravodajského týmu společnosti Finance Magnates.

Úplný přístupu k čtvrtletním zpravodajským informacím Finance Magnates lze získat po registraci na stránce https://www.financemagnates.com/intelligence/

Další podrobné informace sumarizující aktivity skupiny XTB v roce 2020 jsou obsaženy v Aktuální správe č. 2/2021 – „Předbežné finanční a provozní výsledky za rok 2020“, která je k dispozici ke stažení na této adrese.