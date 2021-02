Soutěž o HomePod mini! Vyhrajte 1+1 zdarma

Chcete si koupit HomePod mini za nejlepší cenu na českém trhu a vyhrát druhý reproduktor pro stereo? Teď máte jedinečnou příležitost. Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí jsme si pro vás přichytali speciální soutěž právě o nejnovější chytrý reproduktor z dílny Applu.

Jednou z velkých výhod HomePodu mini je možnost spojit dva reproduktory do stereo páru. Díky tomu tak vytvoříte pravý a levý kanál pro ještě lepší zvukový zážitek. Přehrávat zvuk do stereo HomePodů mini můžete z Apple TV, iPhonu, iPadu a dokonce i Macu. Právě proto jsme pro vás připravili soutěž, kdy můžete získat druhý reproduktor do stereo páru zdarma a využít tak funkce HomePodu mini na maximum.

Pro zařazení do soutěže stačí do neděle 7. března zakoupit HomePod mini na mp.cz (koupíte přímo zde) a následně sdílet svůj nákup na sociální síti. Při nákupu využijte níže uvedený kód, díky kterému získáte HomePod mini s dodatečnou slevou 200 Kč, tedy ve výsledku za vůbec nejnižší cenu na našem trhu. Poslední a zásadní podmínkou je sdílet svůj nákup na Instagramu a označit @mobilpohotovostcz a @lsaeu, přičemž oba profily musíte sami sledovat.

Jak se zařadit do soutěže:

Kupte od 26.2. do 7. 3. vesmírně šedý nebo bílý HomePod mini na mp.cz Při nákupu zadejte v košíku kód chci2homepody (získáte tak 200 Kč slevu) Sdílejte svůj nákup na Instagramu (příspěvek nebo stories) a označte profily @mobilpohotovostcz a @lsaeu. Ujistěte se, že oba profily na Instagramu také sledujete.

Splnění všech podmínek se bude kontrolovat. Výherce bude vyhlášen ve středu 10. března, a to jak v článku na letemsvetemapplem.eu, tak i formou stories na Instagramu @mobilpohotovostcz. Výherce bude následně Mobil Pohotovostí kontaktován skrze zprávy na Instagramu a bude mít možnost si vybrat barvu HomePodu mini dle vlastních preferencí.