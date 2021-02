Nová generace iPadu Pro? Ne, to jen Xiaomi sprostě okopírovalo Apple

Že je Apple zřejmě nejvíce kopírovaným výrobcem elektroniky je zřejmě jasné snad každému, kdo někdy podrobněji procházel nabídku elektroniky. Produktů, které jsou ať už přímo nebo nepřímo “inspirovány” Applem totiž naleznete u jeho konkurence nepřeberné množství, přičemž některé kousky jsou pak naklonovány takřka do posledního detailu. Mezi největší “opisovače” od Applu lze již dlouhé roky řadit asijské výrobce, jmenovitě pak například Xiaomi a Huawei. Zatímco od druhého jmenovaného jsme již nějakou dobu kopii Apple produktu neviděli, Xiaomi se s jedním produktem u Applu “inspirovaným” pochlubí již velmi brzy.

Portál Gizmochina zveřejnil uniklé tiskové snímky nového tabletu z dílny Xiaomi s názvem Mi Pad 5. Zdá se vám tento název až moc blízký “iPadu” od Applu? Pak věřte, že kromě názvu najdete mezi těmito dvěma tablety podobností mnohem víc. Mi Pad 4 totiž disponuje fotomodulem podobně řešeným jako je ten u iPadů Pro 4. generace, dále nabízí dle všeho ostré hrany a co víc – operační systém Android, který v něm poběží, upravilo Xiaomi tak, aby vypadal jako iPadOS. To jinými slovy znamená, že u něj naleznete dock, aplikace řazené do mřížky či pole pro widgety. A jen tak mimochodem, ani u těch nebylo Xiaomi příliš kreativní, jelikož například Akcie či návrhy (Siri) si jsou s jejich jablečnými verzemi podobné jako vejce vejci. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o umístění hodin s časem či stavovém řádku a umístění ikon v něm. Zkrátka a dobře, inspirace je viditelná každým coulem.

Co se týče technických specifikací, za ty se tablet rozhodně stydět nebude. Nabízí totiž například LCD displej s rozlišením 3200 x 1200 pixelů při 144 Hz, podporu 5G či 16GB RAM při nejvyšší úložné variantě, která je 1 TB. Nižší úložní varianty pak nabízí 8 GB RAM či 12 GB RAM. Kdy přesně se novinka světu ukáže je nicméně v tuto chvíli zatím nejasné, jelikož Xiaomi přespříliš jakékoliv pravidelné představovací harmonogramy nedodržuje.