Sociální sítě v současné době doslova vládnou světem. Pokud byste se na jednu z nich chtěli přidat, tak máte na výběr z takového počtu, který se nevleze na prsty dvou ruk. Momentálně nejvíce „frčí“ TikTok a Instagram, zapomínat však nesmíme na giganta v podobě Facebook. Ten je doslova vyhlášený tím, jakým způsobem nakládá s uživatelskými daty napříč všemi svými aplikacemi – nic růžového rozhodně nečekejte. Všechna data jsou určená pro cílení reklam, občas dokonce dojde i k prodeji, což se však vždy zamázne pokutou. V tomto článku se společně podíváme na to, jakým způsobem můžete Facebooku zakázat sledování napříč ostatními aplikacemi a službami.

Jak na iPhone nastavit, aby vás Facebook nemohl sledovat napříč dalšími aplikacemi a službami

V případě, že byste na vašem iPhonu (či iPadu) chtěli v aplikaci Facebook nastavit, aby vás nemohla sledovat napříč dalšími aplikacemi a službami, tak se nejedná o nic složitého. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem zařízení do nativní aplikace Facebook přesunuli.

přesunuli. Jakmile tak učiníte, tak v pravém dolním rohu klepněte na ikonu tří čar.

Tímto se ocitnete v předvolbách, kde sjeďte níže a klepněte na Nastavení a soukromí.

Poté se zobrazí další možnosti – zvolte Nastavení.

Nyní se ocitnete na další stránce, kde sjeďte níže ke kategorii Vaše informace na Facebooku.

ke kategorii V rámci této kategorie se přesuňte do sekce Aktivita mimo Facebook.

Zde můžete vymazat historii aktivity mimo Facebook – klepněte na Vymazat historii a potvrďte.

aktivity mimo Facebook – klepněte na Primárně však vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.

Zobrazí se další menu, ve kterém rozklikněte kolonku Správa budoucí aktivity.

Nyní ve spodní části obrazovky klepněte na Spravovat budoucí aktivitu.

Nakonec stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost Budoucí aktivita mimo Facebook.

možnost Deaktivaci potvrďte klepnutím na Vypnout.

Tímto způsobem jste úspěšně docílili toho, že by vás Facebook neměl v budoucnu sledovat napříč dalšími aplikacemi, webovými stránkami, službami a dalšími. Pokud pomocí výše uvedeného postupu smažete také historii, tak berte v potaz, že může dojít k odhlášení z některých webových účtů. Po deaktivaci sledování mimo Facebook a vymazání historie už by se vám nemělo zobrazovat reklamy, které úzce souvisí s tím, co jste si nedávno prohlíželi či vyhledávali. Pokud jste si například prohlíželi nový iPhone a uvažovali jste o jeho koupi, tak se vám na Facebooku před deaktivací budoucí aktivity zobrazovaly reklamy, které s jablečným telefonem souvisí – po deaktivaci už by se takové reklamy zobrazovat neměly.