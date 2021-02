Chytré brýle Applu se pravděpodobně budou umět samy vyčistit

Pokud bychom měli vycházet z patentových přihlášek Applu, tak rozhodně musíme uznat, že Apple přemýšlí nad několika zajímavými produkty. Zmínit můžeme například Apple Car, u kterého není spíše otázkou „jestli jej Apple odhalí“, ale kdy tomu tak bude. Za další tajemná zařízení můžeme považovat headset pro VR, ohebný iPhone nebo třeba chytré brýle, ke kterým má Apple také již několik patentů. Nově ale přibyl další, který pojednává o jejich čištění.

Jako obvykle je třeba zmínit, že text patentové přihlášky je velmi zmatený. V zásadě ale popisuje čištění vnitřní strany brýlí. Pokud bude mít uživatel nějakou nečistotu na vnější straně, nezbude mu než použít klasický mikrovláknový hadřík. O čistotu „vnitřku“ by se ale Apple mohl postarat sám. Návrh společnosti hovoří, že k odstranění částic nečistot by bylo možné dosáhnout například pomocí vibrací. Tedy že zobrazovací/optický prvek by se mohl pohybovat tak, aby částice z pozorovací plochy uvolnil. Poté by tyto částice byly shromažďovány takovým způsobem, aby nositeli nebránily ve výhledu. Bylo by dokonce možné, že by zařízení tento úkon provádělo automaticky, a to za situace, kdy zjistí problém s „výhledem“. Pod odstavcem se můžete podívat na grafickou podobu patentu. Závěrem je na místě připomenout, že Apple vlastní neskutečné množství patentů a v život jich uvede jen několik z nich. Přáli byste si, aby Apple co nejdříve světu odhalil své chytré brýle?