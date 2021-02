Bill Gates prozradil, proč upřednostňuje Android před iPhonem

Myslíte si, že prakticky všechny celosvětově známé osobnosti používají pro svůj osobní i pracovní život iPhone pro jeho bezpečnost a celkovou spolehlivost? Chyba lávky! Minimálně spoluzakladatel Microsoftu a jeho bývalý šéf Bill Gates totiž dává po usmrcení Windows Phonů dlouhodobě přednost Androidům. V nedávném rozhovoru na platformě Clubhouse pak prozradil, proč tomu tak je.

Pokud čekáte, že odpovědí Gatese na otázku, proč upřednostňuje Android před iPhony, je například zášť ke konkurenci či cokoliv podobného, jste na omylu. Vysvětlení je totiž svým způsobem banálnější. U Gatese se totiž těší Androidy oblibě “jen” pro jejich integraci aplikací Microsoftu do OS. “Někteří výrobci Androidu přímo předinstalovávají software Microsoftu do svých telefonů a to způsobem, který mi usnadňuje jejich využívání. Obecně bych řekl, že jsou oproti Applu flexibilnější v tom, jak se “náš” software s jejich operačním systémem propojuje. Takže jsem si na toto řešení nakonec velmi dobře zvykl. S iPhony si ale hraji kvůli tomu, abych zůstal v obraze, taky velmi často,” nechal se bývalý šéf Microsoftu slyšet.

Zda dává Gatesovo vysvětlení upřednostňování Androidů nad iPhony smysl či nikoliv už si musí zodpovědět každý z vás. Pravdou nicméně je, že minimálně aplikace lze nainstalovat na iPhony stejné jako na Android s tím, že od iOS 14 si lze dokonce nastavit i vlastní výchozí mailový klient. Proč tyto věci Gatesovi nestačí je proto otázkou.