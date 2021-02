Tato aplikace naučí Mac přepínat mezi světlým a tmavým vzhledem podle světla kolem vás

Přestože umí Macy Dark Mode nebo chcete-li tmavý vzhled již od macOS 10.14 Mojave, o žádné terno z hlediska funkčnosti se stále nejedná. Možností, které Apple pro přizpůsobení tmavého vzhledu nabízí, je totiž stále poskrovnu, kvůli čemuž se tato vychytávka netěší takové popularitě, jaké by mohla. To by se ale mohlo s novou aplikací DarkModeBuddy alespoň částečně změnit.

V současnosti si lze nastavit tmavý vzhled buď takříkajíc natvrdo, nebo jej nastavit na automatické přepnutí v závislosti na denní době či soumraku a úsvitu. Čerstvě vydaná aplikace DarkModeBuddy pak na Macy přináší další možnost aktivace tmavého režimu a to konkrétně v závislosti na světle kolem Macu. Aplikace totiž využívá ke své funkčnosti senzor okolního jasu v displeji počítače, přes který vyhodnocuje světelné podmínky kolem něj a dle nich následně aktivuje světlý či tmavý režim. To, kolik světla je pro přepnutí vzhledů nutné přes senzor zaznamenat, je uživatelsky přizpůsobitelné stejně jako to, jak dlouhou dobu musí být daná úroveň světla kolem Macu pro přepnutí zachována (tím se eliminuje zběsilé přepínání například při rozsvícení světla ve večerních hodinách v tmavé místnosti).

Aplikaci vyvinul vývojáři Guilherme Rambo, kterého si můžete pamatovat coby jednu z nejlepších studnicí leaků ohledně iPhonu X z roku 2017, ale také jakožto vývojáře spolupracujícího s portálem 9to5mac, kterému se v uplynulých měsících podařilo již několikrát nalézt v kódu bet OS Applu inforamce o chystaných produktech. Co se pak týče ceny aplikace, ta je nastavena na “vyber si sám”. Aplikace je totiž prodávaná přes Gumroad, který umožňuje zaplatit za software libovolnou částkou či za něj nezaplatit vůbec a vzít si jej od vývojáře zdarma. Dle nás však minimálně za pár dolarů určitě stojí.

Aplikaci DarkModeBuddy můžete stáhnout zde