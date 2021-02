Belkin chystá vychytávku, která přidá jakémukoliv reproduktoru podporu AirPlay 2

Suverénně nejvyužitelnějšími reproduktory v kombinaci s Apple produkty jsou ty s podporou technologie AirPlay 2 umožňující zjednodušeně řečeno streamovat hudbu z Apple zařízení do více než jednoho reproduktoru současně. Streamování navíc probíhá naprosto jednoduše a ve výsledku i velmi kvalitně, díky čemuž je mezi uživateli AirPlay 2 velmi oblíbené. Problém je však v tom, že jím v současnosti přespříliš reproduktorů neoplývá. To se ale nyní chystá dle všeho změnit přední výrobce příslušenství Belkin.

Výrobce si u amerického certifikačního úřadu FCC nechal certifikovat adaptér s názvem Soundform Connect, který by měl zvládnout dodat podporu AirPlay 2 každičkému reproduktoru. Ten bude stačit s adaptérem jen propojit přes 3,5 mm jack konektor či optický kabel, adaptér pak ještě připojit k elektrické síti přes USB-C a volià, Apple produkty jej začnou “vidět” jako reproduktor s podporou AirPlay 2 a tím pádem jej budou i takto schopné využívat.

AirPlay 2 podporuje třeba HomePod mini:

Fotogalerie Apple HomePod mini HomePod mini Apple HomePod mini textil HomePod mini display +16 Fotek HomePod mini HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini green light HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini HomePod mini adapter HomePod mini uboxing HomePod mini krabicka HomePod mini baleni HomePod mini Vstoupit do galerie

Jelikož Belkin novinku zatím oficiálně neohlásil, je v současnosti nejasné, kdy přesně by se mohla začít prodávat a vlastně i to, kde všude bude dostupná. Vzhledem k její užitečnosti a především pak bezproblémové využitelnosti kdekoliv na světě je však pravděpodobné, že se jej dočkáme i na tuzemském trhu, zřejmě pak přímo v Online Storu Applu. Co se pak týče ceny, v zahraničí se spekuluje nad částkou točící se kolem 100 Euro, tedy asi 2700 Kč.