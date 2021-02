5 postupů, pomocí kterých můžete na iPhone odstranit cookies z vašeho prohlížeče

Na internet se v dnešní době dostane už prakticky každý. Využít k tomu můžete kromě počítače také chytrý telefon, anebo klidně chytré hodinky. Internet je mimo jiné naprosto perfektním místem, na které můžete umístit reklamu. Aby se reklama lépe cílila, tak webové stránky sbírají různá uživatelská data a cookies. Cookies jsou jakási data, která do vašeho iPhonu ukládají webové stránky, jež navštívíte. Konkrétně se v nich nachází informace o vašich interakcích s konkrétní stránkou a v mnoha případech dokáží výrazně zlepšit uživatelovu zkušenost na konkrétním webu. Mezi zmíněné interakce patří například počet toho, kolikrát jste web otevřeli, co jste vyhledávali, anebo na jaké produkty jste se dívali. Pokud prohlížeč nasbírá hodně cookies, tak se může postupně zpomalit. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem lze cookies smazat v 5 nejpopulárnějších prohlížečích pro iPhone.

Safari

Webový prohlížeč Safari najdete prakticky ve všech jablečných zařízeních – jedná se totiž o nativní aplikaci. Jestliže patříte mezi jeho uživatele a zajímá vás, jakým způsobem z něj můžete smazat cookies, tak se nejedná o nic složitého. Postupujte následovně:

Prvně otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Zde sjeďte o kus níže a lokalizujte kolonku Safari, kterou rozklikněte.

kterou rozklikněte. V rámci této sekce sjeďte úplně dolů a klepněte na možnost Pokročilé.

a klepněte na možnost Nyní v horní části displeje rozklikněte položku Data stránek.

Poté je nutné, abyste nějakou dobu počkali, až se vše načte.

Po načtení klepněte dole na tlačítko Odstranit veškerá data stránek.

Akci potvrďte klepnutím na Odstranit nyní.

Google Chrome

Mezi nejpopulárnější alternativu pro Safari patří bezesporu Google Chrome. Tento webový prohlížeč je velice populární nikoliv pouze na iPhonu či iPadu, ale také na Macu a většině ostatních zařízeních – dost možná jej na některém používáte i vy. Pokud patříte mezi zastánce Google Chrome a chtěli byste provést odstranění cookies, postup je následující:

Přesuňte se do aplikace webového prohlížeče Google Chrome.

Nyní v pravém dolním rohu klepněte na ikonu tří teček.

Z menu, které se objeví, vyberte Nastavení.

Na další obrazovce, která se objeví, klepněte na Ochrana soukromí.

Zde stačí klepnout na možnost Vymazat údaje o prohlížení.

V horní části si vyberte, z jaké doby se mají data odstranit.

se mají data odstranit. Poté na další obrazovce dole potvrďte akci klepnutím na Vymazat údaje o prohlížení.

Akci ještě naposledy tlačítkem potvrďte.

Microsoft Edge

Webový prohlížeč Microsoft Edge má za sebou velice dlouhou a náročnou cestu. Edge je přímým nástupcem Internet Exploreru a z počátku se jednalo spíše o nevydařený vtip. Edge se vůbec nestal populárním a rozhodně nefungoval podle představ. Poté se však v Microsoftu rozhodli, že jej postaví na platformě Chromium. Rázem byl na světě skvělý prohlížeč, který má velkou základnu uživatelů. Cookies z něj smažete následovně:

Na vašem iPhonu otevřete Microsoft Edge.

Ve spodní části klepněte na ikonu tří teček.

Přesuňte se do sekce Nastavení.

Nahoře rozklikněte možnost Ochrana osobních údajů a zabezpečení.

Zde opět nahoře klepněte na možnost Vymazat údaje o prohlížení.

Na další stránce se přesvědčte, že máte zaškrtnutou možnost Soubory cookie a data z webů.

možnost Nakonec klepněte na Vymazat údaje o prohlížení.

Akci potvrďte klepnutím na Vymazat.

Opera

Mezi další oblíbený webový prohlížeč patří Opera, celým názvem Opera Touch. Tento prohlížeč nabízí líbivý design, který byl mimo jiné oceněn. Využívají jej miliony uživatelů po celém světě a je určen především pro uživatele, kteří mají strach o svá osobní data u konkurenčních prohlížečů, a kteří zároveň hledají výkonný a rychlý prohlížeč. Jestliže jej používáte, tak je postup pro smazání cookies následující:

Přesuňte se do aplikace Opera Touch.

V pravém dolním rohu klepněte na ikonu O.

Nyní z menu, které se zobrazí, vyberte Nastavení.

Na další obrazovce rozklikněte kolonku Vymazat údaje v prohlížeči.

Zde vyberte minimálně možnost Cookies a data webů.

Poté vpravo nahoře klepněte na Vymazat.

Firefox

Posledním webovým prohlížečem, který patří v rámci iOS mezi ty populárnější, je Firefox. Tento prohlížeč je u uživatelů oblíbený především kvůli tomu, jelikož staví ochranu soukromí a bezpečnost na první místo. V rámci prohlížeče Firefox je naprosto vše transparentní a sami se můžete u určitých věcí a funkcí rozhodnout. Mimo to je samozřejmě Firefox velmi rychlý. Cookies z něj vymažete takto: