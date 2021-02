5 zajímavých novinek v iOS 14.5, o kterých jste nevěděli

Pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak vám zajisté neunikly články, ve kterých jsme vás informovali a novinkách, se kterými přichází beta verze operačního systému iOS 14.5. Pravdou ale je, že těchto novinek je k dispozici o mnoho více, byť možná nejsou tak důležité a viditelné. Pokud byste se tedy chtěli dozvědět více o zajímavých novinkách v iOS 14.5, o kterých se příliš nemluví, tak určitě tento článek dočtěte až do konce. Je totiž lepší, abyste byli připraveni, než překvapeni.

Nastavení hudební aplikace

V případě, že chcete v dnešní době poslouchat hudbu, tak se jakožto nejlepší a nejvýhodnější možnost jeví využití hudební streamovací služby. Jednoduše totiž stačí, abyste za měsíc zaplatili pár korun, díky čemuž získáte přístup k milionům různých skladeb, alb a playlistů. Asi není třeba žádným způsobem připomínat, že se Apple všude snaží protlačit především svoje služby, v tomto případě Apple Music. Pokud byste si tedy chtěli v iOS nastavit jakožto výchozí hudební aplikaci konkurenční Spotify, tak vám to systém nedovolí. Naštěstí se tohle ale s příchodem iOS 14.5 mění a uživatelé se konečně po několika letech proseb dočkají. Jestliže už iOS 14.5 máte nainstalovaný, tak stačí, abyste Siri požádali o přehrání konkrétní hudby. Ta vám poté dá na výběr z dostupných streamovacích služeb a stačí, abyste si vybrali tu výchozí.

Novinky v Apple Music

U hudby zůstaneme i u této druhé novinky, o které se ve spojitosti s iOS 14.5 příliš nemluví. Konkrétně se další novinka týká přímo nativní aplikace Hudba. Zmínit v tomto případě můžeme například nové gesto pro přidání skladby do fronty právě přehrávané hudby či pro přidání skladby do knihovny. Dlouhým podržením prstu na konkrétní skladbě se pak zobrazí dvě nové možnosti, a to Přehrát poslední a Ukázat album. Ikona stažení pak bude v knihovně nahrazena ikonou tří teček – pokud na ni klepnete, tak se vám zobrazí rozšířené možnosti, pomocí kterých je možná dále se skladbou pracovat. Dále můžeme zmínit možnost pro jednoduché sdílení textů skladeb, a to například na Instagram Stories či do iMessage.

Nové emoji

Apple se neustále snaží do svých operačních systémů přidávat nové a nové emoji – a jinak tomu není ani v případě iOS 14.5. Co si budeme nalhávat, většina z nás pravidelně používá jen několik desítek emoji s tím, že všechny ostatní využijeme jen párkrát do roka. Ve finále samozřejmě na přidávání nových emoji do systému nic moc není, jen jsou uživatelé vždy lehce rozčarovaní z toho, že se Apple věnuje novým emoji a nikoliv opravám chyb a bugů. Rozhodně je ale lepší mít k dispozici více emoji než méně. V iOS 14.5 se můžete těšit například na emoji ženy s vousy, sluchátek (AirPods Max), hořícího srdce, nové injekční stříkačky bez krve a dalších, viz galerie níže.

Fotogalerie Emoji iOS 14.5 1 Emoji iOS 14.5 11 Emoji iOS 14.5 6 Emoji iOS 14.5 7 +8 Fotek Emoji iOS 14.5 2 Emoji iOS 14.5 4 Emoji iOS 14.5 5 Emoji iOS 14.5 8 Emoji iOS 14.5 9 Emoji iOS 14.5 10 Emoji iOS 14.5 12 Vstoupit do galerie

Vylepšení bezpečnosti

Pokud sledujete světové technologické dění, tak vám zajisté sem tam neuniknou zajímavé informace o tom, jakým způsobem různí technologičtí giganti nakládají s citlivými daty svých uživatelů. Mezi největší přeborníky v tomto oboru patří Facebook a Google – tyto společnosti sbírají bezesporu nejvíce uživatelských dat a s nadsázkou se dá říci, že o vás i to, jak často chodíte na záchod. To se samozřejmě Applu, který chce chránit své uživatele, nelíbí. Proto se rozhodl, že v rámci iOS a iPadOS 14.5 přijde s novou funkcí, pomocí které budou uživatelé schopni bezpečněji procházet stránky společnosti Google, tedy s větším důrazem na soukromí. Konkrétně dojde k minimalizaci sběru osobních dat uživatelů, a to díky tomu. že bude připojení probíhat přes vlastní servery Applu. Mimo to váš dokáže nově Safari upozornit na podvodné stránky, majitelé určitých druhů iPadů se poté mohou těšit na funkci, s pomocí které dojde k automatické deaktivaci mikrofonu poté, co zavřete kryt jablečného tabletu.

Zdroj: Apple

Dopravní komplikace v Mapách

Chcete-li si v současné době kamkoliv vyjet, tak můžete pro šťastné a brzké doražení do cíle využít navigační aplikace. V posledních letech se však navigační aplikace změnily k nepoznání. Už se totiž nejedná o obyčejné mapy, napříč kterými vás aplikace provede do cíle. Ty nejlepší aplikace vás dokáží informovat také o dopravní situaci – například o kolonách, policejních hlídkách, nebezpečných výmolech a dalších. Přeborníkem je v tomto oboru bezesporu Waze, společně s Google Maps. S určitou novinkou se však rozhodl přijít také Apple u své vlastní aplikace Mapy. Jablečná společnost totiž v iOS 14.5 zkoumá možnost, pomocí které budou uživatelé schopni v Mapách hlásit dopravní nehody, překážky na silnici, potenciální nebezpečí a další dopravní informace. Pokud v Mapách v iOS 14.5 tedy naplánujete trasu, zobrazí se vám kromě jiného možnost nahlášení některé z výše uvedených skutečností. Otázkou zůstává, zdali tato funkce bude k dispozici i u nás.