Smutné výročí: Steve Jobs by dnes oslavil 66. narozeniny

Řada příznivců Applu si každý rok připomíná 24. února narozeniny Steva Jobse. Spoluzakladatel a bývalý ředitel Applu se narodil 24. února roku 1955, a dnes by oslavil své šestašedesáté narozeniny.

Jobs se narodil mladému syrskému studentovi a Američance, ti ale svého syna dali k adopci. Jejich podmínkou bylo, aby adoptivní rodiče měli vysokoškolské vzdělání. Původně vybraný pár nakonec od adopce odstoupil, druhý pár nesplňoval podmínku vzdělání, zavázal se ale, že studium vysoké školy zajistí alespoň u Steva. Asi nikdo ale v momentě adopce nepočítal s tím, že se mladý Jobs rozhodne studia na Reed College v Oregonu zanechat, docházet pouze na přednášky z kaligrafie a věnovat se kromě jiného koketování s východní filozofií. Jobs nějakou dobu pracoval pro společnost Atari, o něco později se ale rozhodl se svým přítelem Stevem Wozniakem založit společnost Apple. Oba začali v garáži Jobsových rodičů sestavovat počítač Apple I, a firmě se začalo dařit.

Z její dílny postupem času vzešly nejen další modely počítačů, ale také další druhy hardwaru. Mezi zaměstnance Applu se posléze připojil také John Sculley, který se v polovině osmdesáti let stal jeho ředitelem. Steve Jobs poté z firmy odešel a založil vlastní společnost jménem NeXT. Apple se ale bez Jobse příliš dlouho neobešel, a v polovině devadesátých let již Jobs opět stál v čele firmy, kterou založil. Apple se dostal zpět na výsluní, a postupně pod Jobsovým vedením uvedl na trhu řadu skvělých výrobků, jako byl třeba iMac, iPod, iPhone nebo iPad.

V roce 2004 byla Stevu Jobsovi diagnostikována rakovina slinivky. Jobs o něco později absolvoval transplantaci jater, jeho stav se ale příliš nelepšil a Steve počátkem roku 2011 oznámil, že ze zdravotních důvodů odstupuje z vedení firmy. Na vedoucí post nastoupil Tim Cook. Steve Jobs zemřel 5. října roku 2011.