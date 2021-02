Na titulní stranu prestižního magazínu TIME se opět dostala fotka vyfocená na iPhone

Fotografie, pořízené iPhonem, už dávno nejsou považované za nekvalitní a nouzové snímky. iPhony ke své práci často využívají profesionální fotografové, filmaři, nebo třeba novináři, a nyní se snímek z iPhonu dostal dokonce na titulní stránku magazínu Time. Na fotografii se nachází fotbalista Marcus Rashford, který je považován za jednu ze stovky nejvlivnějších osobností. Rashford je kromě jiného ceněn také pro své aktivity na poli boje s bezdomovectvím, hladem a chudobou.

Britský fotbalista Marcus Rashford začal zejména proti chudobě a hladu intenzivněji bojovat v době, kdy svět zachvátila pandemie koronaviru. Děti z rodin s nízkým příjmem mají ve Velké Británii zajištěny bezplatné školní obědy, a v některých případech také svačiny. Pandemie ale zapříčinila, že se doma ocitly nejen tyto děti, ale často také jejich rodiče, a příjem těchto rodin klesl ještě více. Vláda zpočátku těmto občanům nenabízela vůbec žádnou pomoc, proto se Rashford rozhodl, že členům britského parlamentu napíše otevřený dopis s žádostí o podporu:“Jak mnozí z vás vědí, s příchodem lockdownu byly dočasně uzavřeny školy. Spojil jsem se s potravinovou charitou FareShare, abychom společně pomohli pokrýt alespoň část deficitu bezplatných školních jídel. Spolu s tím, jak se v rámci kampaně v současné chvíli distribuují tři miliony jídel týdně, zjišťuji, že to zkrátka nestačí,“ psal Rashford ve své výzvě, a dále dodal, že nejde o politiku, nýbrž o lidskost.

Rashford ve svém otevřeném dopise také uvedl, že kdyby k takové situaci došlo v průběhu jeho dětství, byl by on sám také jedním z těch hladovějících, a poznamenal, že se mu podařilo uspět mimo jiné také díky soucitné společnosti. Rashfordovu dopisu byla v médiích věnována obrovská pozornost, a vláda nakonec svůj postoj k podpoře méně majetných Britů změnila. Rashford na svém Twitteru uvedl, že je pyšný na to, že se dostal na obálku magazínu Time, a upřesnil, že snímek byl pořízen na iPhone.