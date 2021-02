iPhone není nejlepší telefon na světě, přesto jej nikdy nevyměním

Upřímně řečeno jsem nikdy nějak neřešil, jestli je nějaký telefon lepší než nějaký jiný. Nikdy mě to nezajímalo a nezáleželo mi na tom. Poměřovat si počty megapixelů a podobné věci je zkrátka něco, co mám pocit, že by neměl dělat nikdo starší dvanácti let a v podstatě asi vůbec nikdo. V posledních letech jsem pak čas od času zahlédl nějaký telefon, který se mi skutečně líbil a i když mobil používám de facto jen na volání, focení a psaní sms, tak na mě něčím udělal dojem.

Většinou to bylo nějakou funkcí nebo něčím, co zkrátka iPhone nemá. Jednou jsem se díval po OnePlus McLaren edici, která nabízela nabití telefonu z 0 % na 100% za půl hodiny. Zaujal mě také Xiaomi, který měl displej opravdu bez jakéhokoli rámečku a tak nějak jsem to chtěl zkusit. Zastavil jsem se také v Milánu v prodejně Porsche Design a sledoval nový Huawei právě v této edici, která je skutečně krásná. Nikdy to nebylo o tom, že by nějaký telefon měl lepší foťák nebo lepší displej a tak podobně. Vždy to bylo o tom, že něčím vyčníval z řady a já to chtěl vyzkoušet.

I přesto vše, co mě za ty roky lákalo vyzkoušet mám i nadále v kapse svůj iPhone – aktuálně ve verzi 12 Pro – a mám pocit, že to tak zůstane ještě hodně dlouhou dobu. Rozhodně to totiž není telefon, o kterém lze jednoznačně říct, že je nejlepší na světě, ale je to telefon, který má pro mě osobně nejlepší ekosystém na světě. Ono upřímně, že je nejlepší na světě nejde říct téměř o ničem. Je Ferrari nejlepší auto na světě? Pokud chcete zrychlit z 0 na 100km/h za 2 vteřiny, pak rozhodně ano. Pokud se chcete jet brodit bahnem na off-road, pak rozhodně ne. Přesně tak je to se vším a platí to i u iPhone.

Když už jsem byl rozhodnutý sáhnout po něčem jiném, najednou jsem zjistil, že AirPods, které mám několik hodin denně v uších, nebudou fungovat tak dobře. Že lidem, kterým volám denně přes FaceTime, budu muset volat přes něco jiného, každému navíc přes jiný messenger, protože kromě iMessage, nemá každý můj kontakt stejnou službu. Nebudu mít možnost snadno nasdílet mámě na její iPhone nebo Apple TV fotky z dovolené a ani nebudu mít možnost sdílet rodiná předplatná.

Apple si mě zkrátka dokázal za ty roky, co jej používám, dokonale omotat kolem prstu. Aktuálně mu totiž stačí dělat produkty, které nejsou nejlepší na světě, ani nejsou vyjimečné. Má totiž ekosystém, množství služeb a vychytávek, které jsou důležitější než to, kolik megapixelů má fotoaparát nebo jak rychle se telefon nabíjí. Apple si tak zajistil dokonalou pozici na trhu a stačí mu, když jednou za pět let přijde s něčím, co lze označit slovem revoluční a dalších pět let to udržovat. Stávající zákazníci totiž jen těžko přejdou ke konkurenci kvůli nějaké drobné vychytávce, která je sice zajímavá, ale přijdou kvůli ní o ekosystém, jenž má pro většinu z nich mnohem větší hodnotu.