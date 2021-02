Vaše Apple Watch si můžete pomocí různých ciferníků, komplikací a dalších možností kompletně přetvořit k obrazu svému tak, aby vám využívání co nejvíce vyhovovalo. Co se týče ciferníků, tak si je můžete samozřejmě kompletně sestrojit sami, popřípadě můžete využít sdílení ciferníků a různých galerií, ve kterých si dost možná nějaký nový ciferník vyberete. Existuje hned několik typů ciferníků a mezi jeden z nich patří také ten s názvem Siri. Tento ciferník vám dokáže včasně zobrazovat užitečné informace z různých aplikací, a to po celý den. Jakým způsobem ale nastavit, aby měl ciferník Siri přístup ke vše datům, které potřebujete? To se dozvíte v tomto článku.

Jak na Apple Watch nastavit, k jakým datům bude mít ciferník Siri přístup

Chcete-li si zkontrolovat, k jakým datům z aplikací bude mít ciferník na Apple Watch přístup, tak se nejedná o nic složitého. Celá tato sekce je z nepochopitelného důvodu skrytá v nerelevantní sekci – s našim návodem se ale nejedná o nic složitého. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Watch.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Moje hodinky.

Nyní sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a klepněte na kolonku Hodiny.

V rámci této sekce se poté přesuňte úplně dolů a rozklikněte možnost Zdroje dat pro ciferník Siri.

Tímto už se zobrazí seznam všech aplikací, které (ne)můžou s ciferníkem Siri „spolupracovat".

V případě, že chcete ciferníku Siri povolit přístup k datům konkrétní aplikace, tak v této sekci u ní přepněte přepínač do aktivní polohy. Naopak, pokud chcete přístup zamítnout, tak přepínač deaktivujte. Nastavení přístupu dat se hodí například tehdy, pokud využíváte dvě aplikace na zapisování připomínek, anebo třeba dva typy kalendáře (například kvůli práci). Pokud byste přístup k datům povolili u obou aplikací, tak by se mohly zobrazovat duplicitní záznamy. Pokud jste ještě nikdy ciferník Siri nevyzkoušeli, tak byste mu rozhodně měli dát šanci – věřte nebo ne, opravdu se jedná o velice inteligentní ciferník, který se snaží vždy zobrazit to, co zrovna potřebujete.