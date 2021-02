Uniklo z iOS 15: Apple chystá přepracovaný Lock Screen i nový styl notifikací

Nové verze svých operačních systémů sice Apple představuje vždy v červnu, už dlouhé týdny či měsíce před jejich odhalením se však na světlo světa dostávají nejrůznější úniky, které je poodhalují s předstihem. O jeden skutečně velký se nyní postaral velmi přesný leaker LP iHacktu Pro, který se v minulosti blýskl celou řadou přesných předpovědí. Co tedy dle jeho zdrojů iOS 15 přinese?

Nudí vás už design Lock Screenu nebo chcete-li uzamknuté obrazovky iPhonu spolu s provedením notifikací, které si na něm lze zobrazit? Pak pro vás máme velmi dobrou zprávu. Tyto prvky totiž nudí podle zdrojů leakera i samotný Apple, který se je proto v iOS 15 rozhodl přepracovat. Jak přesně se změní sice v tuto chvíli jasné není, avšak minimálně v případě Lock Screenu se dá uvažovat o jeho větší přizpůsobitelnosti, díky které by se tak na něm zobrazovalo mnohem více informací než je tomu nyní. Tímto krokem by si navíc Apple částečně předchystal cestičku pro příchod iPhonů 13 s podporou Always-on na displeji. Co se pak týče notifikací, u těch je jakákoliv předpověď ohledně jejich zpracování vyloženě věštěním z křišťálové koule, takže zde nemají spekulace příliš smysl. Je nicméně možné, že se u nich bude na rozdíl od Lock Screenu jednat spíš o kosmetické úpravy například ve formě jiného stylu zobrazení či čehokoliv podobného.