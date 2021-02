Uniklo z iOS 15: iPhony se naučí po vzoru iPadů Split Screen a další pokročilý multitasking

Do premiéry iOS 15 sice zbývá ještě více než čtvrt roku, to však v žádném případě neznamená, že je tento systém zatím zcela dokonale zahalen tajemstvími. Pravda je totiž zcela opačná, jelikož se o něm nyní podařilo zjistit velmi přesnému leakerovi LP iHacktu Pro skutečně mnoho informací, které nám jej s předstihem poodhalí. Po detailech ohledně vylepšení widgetů tu nyní máme informace týkající se pokročilejšího multitaskingu.

Po nasazení pokročilejšího multitaskingu známého z iPadů například ve formě Split Screenu volají jablíčkáři intenzivně od příchodu iPhonu X, ještě intenzivněji pak od představení modelu XS Max o rok později. Ačkoliv Apple doposud zvládal vzdorovat, s příchodem iOS 15 má podle leakera v plánu Split Screen a další multitaskingové prvky známé z iPadů na iPhony přinést – samozřejmě pak v podobě, která bude dávat s ohledem na jejich velikost smysl. Telefony se tak díky tomu stanou ještě využitelnějšími jak pro zábavu, tak pro produktivitu. Leaker nicméně připouští, že práce na multitaskingu nejsou pro Apple ničím jednoduchým, kvůli čemuž je možné, že hned v prvních betách přístupný nebude a v krajním případě se může objevit až coby součást systému iPhonů 13. To však jen v případě, že by si vyžadoval vyšší výkon procesoru, který by mu zajistily jen nové iPhony, což se však zdá v současnosti velmi nepravděpodobné.

Přestože zdroje leakera neprozradily absolutně nic o dostupnosti této novinky, je prakticky jisté, že bude omezena jen na některé iPhony – velmi pravděpodobně pak ty bezrámečkové. Některé multitaskingové prvky by pak mohly teoreticky dorazit jen na “pluskové” verze, jelikož na všech ostatních budou kvůli malému displeji nevyužitelné. Vše však v tomto směru ukáží až následující týdny a úniky, které se v nich jistojistě objeví.