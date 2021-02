Respirátor FFP2 sleva: Alza příjemně zlevnila vybrané značky respirátor

Komerční sdělení: Respirátor FFP2 bude zřejmě v následujících dnech a týdnech kvůli novým vládním restrikcím vyvažován drahými kovy. Pokud jste si svou zásobu ještě nezajistili a rádi byste tak učinili za co možná nejlepší cenu, máme pro vás fajn tip. Na Alze totiž v současnosti seženete vybrané respirátory třídy FFP2 s příjemnými slevami. Ale pozor, jejich dodací doby se kvůli velkému zájmu prodlužují a nakupovat je proto potřeba zavčas.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Do slev se dostaly konkrétně respirátory FFP2 z dílny společností Tex-Tech a GPP, přičemž v obou případech si je můžete v pětikusových setech v současnosti zakoupit s parádní slevou 38 %. V případě druhého výrobce se pak do akce dostalo i balení po deseti kusech, avšak to se nejeví z hlediska nižší ceny příliš výhodné, jelikož vyjde dráž než dvě balení po pěti kusech. Pokud byste pak raději sáhli rovnou po tom FPP3 respirátorech, které poskytnou ještě vyšší ochranu, Alza zalisovala produkty z dílny GPP, přičemž je rovnou i nabízí se 17% slevou. Zde je však problém, že u nich zatím není stanoven přesný termín dodávky. Je proto dobré si pro ně nastavit na Alze hlídacího psa a “počíhat” si na jejich naskladnění.

Respirátory ve slevách můžete zakoupit zde