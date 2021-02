iOS 14.5 přinese vítanou změnu v aktivaci předplatného

Řada uživatelů si opakovaně stěžovala na to, že způsob, jakým se v App Storu prezentují podmínky a podrobnosti předplatného, je zoufale málo transparentní. Vypadá to ale, že zlepšení v tomto směru na sebe již nenechá dlouho čekat. Vývojář David Barnard, který stojí například za aplikací Launch Center Pro, tento týden uvedl, že v nejnovější betaverzi operačního systému iOS 14.5 se již objevily příslušné změny.

Jedná se spíše o změny drobnějšího charakteru, uživatelé ale změnu poznají na první pohled, a získají díky ní také mnohem lepší přehled o podrobnostech a podmínkách předplatného. Veškerý text na příslušné kartě, která se zobrazí v App Storu, bude s příchodem operačního systému iOS 14.5 mnohem přehlednější, a zároveň bude také formulovaný tak, aby byl pro běžného uživatele více srozumitelný. Namísto dosavadního nápisu „App Store“ pak uživatelé na příslušné kartě naleznou nápis  Pay.

Apple k tomuto kroku přistoupil proto, aby bylo uživatelům jasnější, že provádí nákup. Změny se budou týkat také formátu tlačítka pro potvrzení předplatného, formátu názvu a jména tvůrce aplikace, nebo třeba ke zvětšení písma, kterým jsou na kartě uvedené podmínky předplatného. Jedním z nejdůležitějších bodů je změna textu, vysvětlujícího podmínky bezplatné zkušební lhůty tak, aby uživatelé měli od samého počátku pokud možno co nejvíce jasno v tom, jak dlouhá vlastně bude bezplatná lhůta a kdy přesně skončí. V operačním systému iOS 14.5 dojde na kartě pro aktivaci předplatného také ke zvětšení textu, kterým je uvedena cena, stejně jako k jeho umístění přímo nad animaci potvrzení. Na to, jak budou vypadat změny na kartě předplatného v iOS 14.5, se můžete podívat ve fotogalerii k tomuto článku.

Apple appears to making some changes to the “buy sheet” on iOS 14.5. Not quite as dramatic as I hope they’ll eventually do, but headed the right direction. iOS 14.5 beta 2 vs iOS 14.4 https://t.co/miDq0HPdSY pic.twitter.com/QIqQVvkcDi

— David Barnard (@drbarnard) February 19, 2021