Blíží se problémy? Chromebooků se poprvé prodalo za celý rok více než Maců

Analytická společnost IDC zveřejnila statistiky prodejů počítačů za uplynulý rok 2020. Ten byl plný překvapení, za kterými stála nejen globální pandemie způsobená Covidem 19 a s tím souvisejícím značný nárůst zájmu o lapotpy a počítače obecně. Došlo také ke značnému posunu z hlediska rozložení sil jednotlivých platforem.

Z dat je patrné, že Chromebooky od Googlu vůbec poprvé v celoročním srovnání prodejů porazily Macy od Applu. Historicky v některých samostatných kvartálech došlo k zaznamenání vyšších prodejů Chromebooků oproti Macům, loňský rok však byl vůbec první, kdy se tento trend udržel po celé čtyři po sobě jdoucí kvartály. Samozřejmě že není zcela možné levné Chromebooky s o poznání dražšími Macy srovnávat, jde však o zajímavou statistiku s ohledem na tržní podíly jednotlivých operačních systémů. Chromebooky s ChromeOS totiž začínají být platformou, se kterou by měly vývojáři do budoucna čím dál tím více počítat.

Příklady některých Chromebooků:

I když byl Apple Googlem poražen, i tak si Macy nevedly vůbec špatně a jejich prodeje meziročně vrostly, díky čemuž se navýšila také rozšířenost platformy macOS, která nově opanovává zhruba 7,5% trhu s počítači. Některá data naznačují, že se v některých kvartálech prodeje Maců meziročně navýšily až o 30%.

Zdroj: IDC

V loňském roce logicky došlo k výraznému nárůstu zájmu o laptopty a počítače obecně, vzhledem k tomu, co všechno se přesunulo do on-line prostoru – počínaje vyučováním, přes všechny možné formy home-officů apod. Dá se navíc očekávat, že tento trend v letošním roce ještě jen tak polevovat nebude a alespoň první pololetí bude opět ve znamení zvýšeného zájmu o počítače. Vzhledem k velice povedeným produktům z loňského podzimu by na tom Apple mohl opět vydělat.