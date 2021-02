Recenze venkovních reproduktorů Lithe Audio: Ozvučte si zahradu

V dnešní recenzi se podíváme na vskutku neobvyklý produkt, kterým je pár venkovních reproduktorů od Lithe Audio. Ty jsou speciálně postavené a upravené tak, aby snesly drsnější venkovní podmínky a vydržely umístěné někde na skalce, na zahradě či v jiné venkovní instalaci, kde vám budou dělat radost a zvukovou společnost. Pojďme se na ně podívat blíže.

Fotogalerie 01622 Stone Rock Speaker 1000px 01622 Stone Rock Speaker 1000px[1] 01622 Stone Rock Speaker 1000px[2] 01622 Stone Rock Speaker 1000px[3] +2 Fotek 01622 Stone Rock Speaker 1000px[4] Vstoupit do galerie

Specifikace

V našem případě máme k dispozici celou sestavu, ve které se nachází jeden aktivní reproduktor kombinovaný se zesilovačem, a druhý pasivní reproduktor, který se k tomu prvnímu připojuje. Bez ohledu na aktivní nebo pasivní zdroj napájení se v každém reproduktoru nachází dvojice dynamických měničů, a to 6,5″ woofer a 1,2″ tweeter. Reproduktor díky nim disponuje frekvenčním rozsahem 100 65 Hz – 20 kHz a celkovým výkonem 60 W RMS. Integrovaný zesilovač v aktivním modelu je třídy D. O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 4.0 s dosahem zhruba 10 metrů. Reproduktory jako takové se mohou pochlubit certifikací IP56, která jim umožňuje bezproblémové fungování ve venkovních podmínkách takřka celoročně. Ještě o krok vyšší certifikací IP68 pak disponuje napájecí trafostanice, kompletně se všemi rozvody a utěsněnými propojovacími konektory. Reproduktor dle výrobce bezpečně funguje v rozmezí teplot od -20 do 85 stupňů Celsia. Jeden reproduktor váží necelých 7 kilogramů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Provedení

Reproduktory jsou vyrobené z velmi odolného sklolaminátu a jejich šasi je vymodelováno tak, aby připomínalo okrasný kámen. Pokud na zahradě máte skalku z podobných kamenů, reprobedny se v nich velmi snadno ztratí. Základna je poměrně velká, pevná a stabilní, reproduktory díky své váze a velikosti disponují značnou stabilitou. Materiál je na první pohled velmi odolný, jeho hrubá struktura a celková pevnost naznačují, že se s venkovním prostředím bez problémů poperou. Veškeré kabely a jejich spoje jsou oboustranně utěsněné, správné zapojení tak chvilku potrvá ale nejde o nic složitého. Propojovací kabel mezi oběma reproduktory je zhruba 10 metrů dlouhý, kabel vedoucí od zásuvky do trafostanice a následně do hlavního reproduktoru má celkem zhruba 4 metry. Na tyto vzdálenosti je třeba brát ohled z hlediska plánování rozestavění sestavy. Kabeláž také působí velmi solidním a kvalitním dojmem. Z hlediska provedení není sestavě moc co vytknout, její skutečnou dlouhodobou odolnost sice nebylo možné otestovat, vše však nasvědčuje tomu, že by měly reproduktory a zejména kabeláž něco vydržet.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ovládání

Jak již padlo výše, reproduktor se ovládá bezdrátově, za pomocí Bluetooth. V tomto ohledu je možná trochu škoda, že zde nenajdeme modernější komunikační protokoly jako je například AirPlay 2. Vzhledem k venkovní povaze produktu se však nejspíš není moc co divit. S ovládáním nebyl žádný problém a vše fungovalo tak, jak byste od externího reproduktoru očekávaly.

Zvuková kvalita

Z hlediska zvukové kvality je Lithe obvykle jistotou v podobě podání čitelného a celkově příjemného zvukového projevu. Venkovní reproduktory nejsou výjimkou a i oni hrají velice dobře. Nabídnou vyváženou produkci s basy, které nepřehluší ostatní zvukové frekvence. Sestava nabízí skvělé prostorové podání zvuku a dobré rozlišení. Čitelnost projevu při vyšších hlasitostech nikterak neupadá a reproduktory mají dostatečnou sílu ozvučit poměrně rozlehlý prostor. Je však třeba upozornit na to, že zvukový projev bude u každé sestavy trochu odlišný, neboť se na něm projevuje obrovské množství faktorů od umístění reproduktorů, podkladu na kterém jsou položené či okolním prostředí, zda-li jde o více otevřený prostor, či spíše uzavřené prostředí s více překážkami.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Lithe v tomto produktu nabízí poměrně neobvyklé řešení pro ty, kteří hledají způsob, jakým si ozvučit venkovní prostor například kolem grilu, bazénu, skalky či jiné relaxační zóny. Voděodolné venkovní reproduktory nabídnou zajímavý design, velmi solidní provedení a neméně povedený zvukový přednes. Pokud ozvučení venkovních prostor řešíte a hledáte nějaké funkční řešení, venkovní reproduktory od Lithe Audio rozhodně stojí za vyzkoušení.

Lithe Audio venkovní reproduktor(y) si můžete zakoupit zde: 9 490,- Kč