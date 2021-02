5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (19. 2. 2021 – 21. 2. 2021)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho procházkami v přírodě, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na čtveřici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Mulan

Legendární příběh o čínské bojovnici Mulan znovu ožívá v hraném snímku z režisérské dílny Nikiho Caroa. Nechte se strhnout příběhem, ve kterém statečná mladá žena riskuje vše z lásky k rodině a své zemi. Obstojí Mulan v armádě, kde není místo pro ženy a dívky, a získá si postavení uznávané bojovnice a respekt vděčného národa?

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Mulan pořídíte zde.

LEGO příběh 2

Ve filmu LEGO příběh 2 se opět vracejí oblíbení hrdinové z Bricksburgu – jejich povinností je opět zachránit jejich milované město. Jeho obyvatele totiž ohrožuje další obrovské nebezpečí – útočníci LEGO DUPLO z vesmíru, kteří ničí vše, na co přijdou. Boj o záchranu města a znovunastolení řádu zavede Emmeta, Lucy, Batmana a jejich nové přátele do neznámých světů, kde je všechno jako v muzikálu. Prověří jejich odvahu, vynalézavost a mistrovské stavitelské schopnosti. Ukáže, co všechno v nich vlastně dříme.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film LEGO příběh 2 pořídíte zde.

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Film Hacksaw Ridge vypráví příběh Desmonda Dosse (Andrew Garfield) – hrdiny, který bez jediného výstřelu zachránil v průběhu nejkrvavější bitvy druhé světové války zachránil pětasemdesát mužů. Tento polní zdravotník se do dějin zapsal jako jediný americký voják, který za druhé světové války bojoval v předních liniích beze zbraně, a jako první odpůrce vojenské služby, který byl oceněn Kongresovou Medailí cti.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny pořídíte zde.

Chatrč

Dcera Macka Phillipse Missy je unesena. V jedné opuštěné chatrči se jednoho dne naleznou důkazy o tom, že byla s největší pravděpodobností zavražděna, Mack ale o nějakou dobu později dostává prazvláštní vzkaz, ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. To, co tam najde, mu navždy změní život.

129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Chatrč pořídíte zde.

Get Rich or Die Tryin

Hudební snímek Get Rich or Die Tryin je sice už bezmála patnáct let starý, fanoušky rappera jménem 50 Cent ale jistě potěší. Jak už to tak ve světě rapu bývá, s hlavním hrdinou Marcusem (50 Cent) se život příliš nemazlil. Poté, co byla zavražděna jeho matka, se vrhne na dráhu drogového dealera a začne si užívat života. Snímek je natočený na motivy skutečného života 50 Cent Jacksona.

59,- vypůjčení, 69,. zakoupení

Angličtina

Film Get Rich or Die Trying pořídíte zde.