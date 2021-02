Zvuk na Marsu: Vyzkoušejte si, jak by zněl na rudé planetě zpěv ptáků, auta či váš hlas

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak asi zní zvuk na Marsu? Pak pro vás máme na tuto otázku skvělou odpověď. NASA si totiž v souvislosti se včerejším přistání roveru Perseverance na povrchu rudé planety připravila pro fanoušky tohoto vesmírného dobrodružství naprosto skvělou webovou aplikaci umožňující si to, jak by měly znít běžné “zemské” zvuky na Marsu, vyzkoušet. A to navíc ve velkém stylu – na Mars totiž můžete digitálně přenést i svůj hlas a vyzkoušet si tak, jak byste na něm zněli.

Oficiální webová aplikace z dílny NASA nabízí relativně slušnou zásobu zvuků známých ze Země “transformovaných” podle dostupných dat tak, aby je mohl člověk porovnat s jejich verzí z Marsu, na kterém se samozřejmě zvuk s ohledem na jiné podmínky atmosféry. Porovnání “zemských” zvuků si můžete přehrát jednoduše skrze přehrávač implementovaný na webové stránce v sekci Earth, tedy Země. Pokud byste si pak chtěli poslechnout originální zvuk z Marsu, lze tak učinit přes sekci Mars.

Suverénně nejzajímavější sekcí je pak You on Mars, tedy česky Vy na Marsu. Přes tuto sekci totiž můžete do webové aplikace nahrát svůj hlas a potažmo i jakýkoliv jiný zvuk s tím, že ten bude na serverech NASA zpracován tak, aby záhy zněl jako kdybyste jej poslouchali na Marsu. Například hlas zní na Marsu velmi tlumeně a tiše. Pokud vás tedy celkově tématika dobývání kosmu zajímá, určitě doporučujeme tuto parádu NASA vyzkoušet.

Zvuky z Marsu si můžete poslechnout zde