Vývoj přídavných MagSafe baterií pro iPhony 12 nejde Applu podle představ

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o zajímavém objevu v kódu iOS 14.5. Ten se točil konkrétně kolem doposud nepředstaveného nabíjecího módu a především pak MagSafe příslušenství, které má být k jeho aktivaci potřeba, avšak doposud nebylo představeno. Ačkoliv iOS 14.5 přímo nepotvrdil, že se bude jednat o přídavné nabíjecí baterie pro iPhony 12, kterými by Apple nahradil tradiční Smart Battery Case, podle zpráv z předešlých týdnů by tomu tak být mělo. To nyní potvrzuje i velmi dobře informovaná agentura Bloomberg, byť s určitými výhradami.

Fotogalerie magsafe externí baterie barvy magsafe externi baterie kryt magsafe externí baterie nabijeni magsafe externi baterie nabijeni +4 Fotek magsafe externí baterie stacking magsafe externí baterie koncept magsafe externí baterie barvy2 Vstoupit do galerie

Bloombergu se podařilo spojit s inženýry Applu pracujícími přímo na přídavných bateriích pro iPhony 12, kteří následně potvrdili prakticky všechny teze z uplynulých týdnů. Dle jejich slov se tedy má jednat o akumulátory magneticky připojitelné k zádům iPhonů 12, které se skrze ně budou nabíjet a tím tak prodlouží svou výdrž baterie. Tyto akumulátory budou dle všeho vyráběny v několika barevných variantách s tím, že budou stejně jako Smart Battery Case na povrchu silikonové. Jejich vývoj nicméně podle zdrojů neprobíhá úplně podle představ Applu, jelikož si například zatím příliš nerozumí s kryty, na které jsou magneticky také připnutelné. Druhý problém ve vývoji pak spočívá v tom, že je čas od času telefon vyhodnotí nikoliv jako nabíječky, ale jako potenciální problém pramenící z přehřívání baterie, což následně zabrání nabíjení. Kvůli tomu proto přídavné baterie zatím Apple neukázal a stále existuje určitá šance, že ani neukáže. Záležet bude především na tom, jak se mu podaří v následujících týdnech a měsících produkt doladit. Jisté je nicméně to, že by jej na trh uvedl velmi rád co možná nejdříve.