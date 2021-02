Díky macOS 11.3 už nikdy nepropásnete důležitou událost kvůli vybitému MacBooku

Apple v chystaném macOS Big Sur 11.3 připravuje funkci, díky které se uživatelé nebudou moci strachovat o to, aby měli dostatečně nabitou baterii ve svém Macu před nějakou nadcházející událostí, kterou budou mít zanešenou v kalendáři.

macOS Big Sur 11.3 je v procesu uzavřeného beta testu a lidé, kteří do něj mají přístup narazili na doposud nikde neuváděnou funkci. Týká se již přítomné funkcionality s názvem Optimalizované nabíjení a funguje tak, že dokáže pracovat s daty v kalendáři a dle toho upravovat nabíjecí schéma MacBooku. V praxi by se tak nikdy nemělo stát, že se bude uživatel potýkat s vybitým MacBookem před důležitou schůzkou.

Nová funkce se totiž zaměří na to, aby byl každý MacBook před naplánovanou schůzkou nabitý na 100%. Dokáže tak za jistých okolností obejít zapnutou funkci Optimalizovaného nabíjení a dobije baterku z 80% do plna, je-li to dle časového harmonogramu uživatele potřeba. Funkci optimalizovaného nabíjení je možné zapnout v Předvolbách systému – Baterie a záložka „Baterie“. Optimalizované nabíjení bojuje s rychlostí degradace baterie za cenu upraveného napájecího schématu. Při běžném režimu se při zapnutí této funkce MacBook obvykle nenabíjí na více než 80% kromě případů, kdy často dochází k jeho odpojování od nabíječky. Výše popisovaná funkce tak poslouží jako jakási funkční nadstavba tohoto systému.