Proč byste si měli okamžitě nainstalovat macOS Big Sur 11.2.1

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o velké bezpečnostní trhlině v operačním systému macOS Big Sur 11.2, která mohla potenciálnímu útočníkovi za jistých okolností umožnit přístup do rootu systému či spouštět příkazy s administrátorskými právy. Tím mohlo být možné způsobit značnou škodu na datech napadeného uživatele. Útočník by touto metodou mohl dokonce v extrémním případě získat kontrolu nad napadeným systémem. A právě tento přešlap Apple naštěstí včerejším updatem macOS Big Sur 11.2.1 opravil.

Zatímco v poznámkách k updatu Apple zmiňoval jen opravu nabíjení u starších MacBooků Pro, v později zveřejněném podpůrném dokumentu dodal právě informace ohledně opravy bezpečnostní chyby s tím, že jí kromě Big Suru implementoval do též včera vydaných doplňkových aktualizací macOS Catalina 10.15.7 a macOS Mojave 10.14.6, jejichž instalace se samozřejmě také doporučuje. Zde je však nutné brát v potaz to, že Macy s macOS Big Sur jsou pro hackery daleko lákavějšími cíli, jelikož jsou využívány daleko větším množstvím uživatelů.

Instalaci aktualizace provedete zcela standardní cestou přes Předvolby systému – Aktualizace softwaru. V případě 16” MacBooku Pro zabírá update 2,43 GB, což se sice nemusí zdát na první pohled jako málo, avšak na poměry macOS se rozhodně o menší update jedná.