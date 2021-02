5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (19. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže se zajímáte o astronomii, nebo byste naopak rádi začali, zbystřete. V takovém okamžiku by se vám mohla parádně hodit aplikace SkySafari 6, která je navíc nyní k dostání zcela zdarma. Tento program funguje jakožto vaše osobní planetárium a dokáže vám poskytnout cenné a stručné informace o planetách, hvězdách, vesmírných objektech a podobně.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Aplikace Photo Exporter je jednoduchou utilitou, s jejíž pomocí můžete v rychlosti exportovat vaše fotografie z nativní aplikace Fotky do požadovaného umístění. Tímto způsobem získáte původní soubory v originální kvalitě a můžete tak s nimi okamžitě pracovat.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy se vám Mac uspal zrovna v okamžiku, kdy jste to nejméně potřebovali? V takovém případě se nabízí dvě možnosti. Buďto si dočasně změníte nastavení v Předvolbách systému, nebo sáhnete po jednodušší variantě, kterou je aplikace Coffee Buzz. Ta funguje přímo z horního menu baru, kde jen vyberete, po jak dlouhou dobu se Mac nesmí uspat a máte hotovo.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou kvalitní alternativu k nativní aplikaci Diktafon, zbystřete. Do akce totiž zamířil vcelku oblíbený program eXtra Voice Recorder, který vám dokáže plně nahradit zmiňovaný Diktafon a zároveň si lehce poradí se správou a organizací vašich nahraných stop.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Řadíte se mezi milovníky baseballu? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by ve vaší herní knihovně rozhodně neměla chybět hra Out of the Park Baseball 21. V tomto titulu se zhostíte role hlavního trenéra vašeho oblíbeného mužstva a váš úkol bude jasný – budete muset zajistit vítězství a úspěchy vašeho týmu, jednat s agenty, přivádět kvalitní hráče a obecně uspět.

Původní cena: 16,79 € (4,20 €)