ŽIVĚ: Sledujte přistání roveru Perseverance na Marsu

Kolem naší sousední planety je v těchto dnech velmi rušno, neboť v bezprostřední blízkosti se nachází tři sondy, které byly vyslány v létě minulého roku. Konkrétně 9. února dorazila k Marsu arabská sonda Hope, která bude zkoumat Mars z vesmíru. Jen den poté dorazila čínská sonda Taiwen-1, jež se pokusí o několik měsíců později na povrch rudé planety dostat vozítko. Z pohledu diváka je tedy nejzajímavější mise NASA, jejíž sonda se dnes pokusí na povrchu Marsu přistát s roverem Perseverance a helikoptérou Ingenuity. Předpokládaný čas přistání je 21:55 našeho času. Je ale jistě pochopitelné, že vzhledem k náročnosti mise může být skutečnost jiná.

Přistát na Marsu samozřejmě není jen tak a i zde je kritické fáze, kterou NASA popsala jako „7 minut teroru“. Během těchto 7 minut se totiž odehrají ty nejtěžší fáze letu. Pojďme se ale na tento proces podívat popořadě. Zhruba 3500 kilometrů od Marsu se odpojí modul se solárními panely, k čemuž by mělo dojít přibližně 21:38 našeho času. 21:48 začne pomyslných 7 minut teroru, kdy kapsle vstoupí rychlostí přibližně 20 000 km/h do atmosféry Marsu. Za minutu by se teploty tepelných štítů měly zahřát až na 1300 °C. Do tří minut by se měl otevřít padák a zpomalit sondu během 20 sekund z 1500 km/h na 600 km/h. Následně se odpojí tepelné štíty a odhalí se rover Perseverance. Zhruba minutu před přistáním se ze sondy uvolní přistávací modul, který poté bude manévrovat tryskami a pokojně spustí lanem rover i s helikoptérkou na povrch Marsu přibližně z výšky 20 metrů. Rover by měl dosednout na povrch rudé planety při rychlosti pouhých několika kilometrů za hodinu. Stát by se tak mělo ve 21:55 našeho času.

Pro lepší představivost odhalila celý proces přistání NASA ve videu, v němž je i komentář. K dispozici je rovněž také mobilní aplikace NASA, v níž můžete podívat v AR například na modely roverů, družic nebo Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Odkaz na video pojednávající o průběhu přistání i odkaz na živé vysílání přikládáme pod tento odstavec. Držme roveru Perseverance i celé NASA palce.