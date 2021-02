Budoucí AirPods Max by mohly být částečně ze skla

Nová náhlavní bezdrátová sluchátka AirPods Max jsou s námi teprve chvíli. Apple ale již přemýšlí, jak by mohl tato sluchátka vylepšit. Podíváme-li se na patenty Applu, ve většině případů se jedná o popis nějaké nové funkce, kterou bychom snad mohli v nějakém jablečném produktu v budoucnu vidět. Tato patentová přihláška je ovšem jiná a hovoří převážně o použití materiálu.

Současná sluchátka AirPods Max mají ušní koncovky vyrobené z hliníku. Jsou tedy relativně odolná vůči pádům. Pokud jde ale o náchylnost k poškrábání, to je jiná písnička. Apple v patentu zkoumá použití skla místo hliníku. Sklo je odolnější vůči poškrábání, naopak byste asi nechtěli, aby vám taková sluchátka spadla. Na každý pád Apple neuvažuje o použití skla kvůli odolnosti, nýbrž kvůli lepšímu poslechu. Sklo by totiž ovlivnilo, kolik hluku se dostane k posluchači, jelikož minimalizuje rezonance a připívá k realistickému a přirozenému zvuku, což je možné „vidět“ například u sluchátek Sennheiser HD 820, která se řadí mezi špičku. Také je třeba uznat, že sklo je oproti hliníku esteticky daleko více přitažlivější.

Patent dále hovoří, že skleněný povrch by měl prstencový okraj a dotykové senzory. Přihláška je připisována pěti designérům, z nichž jeden je Christopher D. Jones, který již dříve vyhotovil design skleněných panelů v Apple Car, které by rovněž mohly obsahovat dotykové senzory. V galerii nad tímto odstavcem se také můžete podívat na grafické provedení patentu. Závěrem je nutné upozornit, že se jedná pouze o patentovou přihlášku, kterou Apple nemusí nikdy zrealizovat. Líbila by se vám sluchátka AirPods Max se skleněnou vnější stranou náušníků?