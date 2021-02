Apple už má jasno v tom, komu umožní vyvíjet digitální „covidové pasy“ pro iPhony

Pandemie covid-19 už téměř rok svírá do kleští život v mnoha zemích. Byla tedy nutnost naučit se s koronavirem nějakým způsobem žít. V několika státech rovněž platí, že před vstupem do budovy musíte prokázat, že jste „negativní“. Vyrojila se tedy spousta „health pass“ aplikací, které mají absenci koronaviru u konkrétního člověka prokazovat. Apple ale do tohoto trendu zasáhl a nastavil pro health pass poněkud přísnější pravidla.

Důvodem je samozřejmě ochrana soukromí, jelikož tyto aplikace sbírají záznamy o testech, očkování a potenciálně ukládají citlivá data uživatelů. Apple tedy nařídil, že tyto aplikace mohou vyvinout pouze společnosti, které jsou v nějakém vztahu s orgány zdravotnictví. Tento postup je tedy podobný scénáři, který Apple uplatnil k aplikacím souvisejícími s pandemií, jelikož takové appky umožňuje vkládat pouze vládním, lékařským a jiným povolaným institucím. Aplikace prokazující informace o očkování a negativních testech se pochopitelně těší velké popularitě. V USA je často používaná aplikace Clear, která se dostává ke slovu na letištích, sportovních stadionech a mnoha dalších místech. Vzhledem k postupu, který Apple uplatnil u aplikací informující o průběhu pandemie, je tento krok očekávaný, jelikož Apple na ochranu osobních údajů dlouhodobě hledí.