Seriál For All Mankind z  TV+ se kromě druhé série dočká také vlastního podcastu

Koncem minulého roku jsme přinesli zprávy o tom, že se Apple chystá propojit svou streamovací službu  TV+ s podcasty. To se tento týden stalo skutečností – příznivci seriálu For All Mankind se dočkali tematického podcastu, který bude uvádět herec Krys Marshall. Marshall v seriálu ztvárnil astronauta Daniella Poolea. Nové epizody tohoto podcastu by měly být vydávány vždy jednou týdně, posluchači se mohou těšit na rozhovory se herci a dalšími členy štábu, ale také třeba s bývalými astronauty nebo různými experty z oboru.

Ochutnávku první epizody si můžete poslechnout již nyní, epizoda v celé délce bude zveřejněna tento pátek na platformě Apple Podcasty – hned poté, co se na  TV+ odehraje premiéra první epizody druhé řady seriálu For All Mankind. Apple zve k poslechu svého „vesmírného“ podcastu a láká uživatele na rozhovory s experty a bývalými astronauty. V každé z epizod se mohou posluchači těšit také na rozhovory s herci a dalšími osobnostmi, stejně jako na zajímavé příběhy z natáčení i z reálného života. Podcastový pořady bude mít celkem deset epizod – stejně jako druhá řada seriálu For All Mankind na  TV+. Jak jsme již zmínili v úvodu, epizody budou vycházet vždy jednou týdně, a podcast vzniká ve spolupráci se známou a úspěšnou produkční společností At Will Media.

Agentura Bloomberg již v loňském roce uvedla, že Apple zkoumá možnosti vydávání vlastních podcastových sérií, napojených na obsah streamovací služby  TV+. Mluví se také o tom, že by Apple mohl rozhovory z podcastů převést do video podoby a opět je uvádět v rámci vysílání  TV+. Ve vybraných regionech nabízí Apple také pravidelný bezplatný podcast Apple News Today. Fanoušci seriálu For All Mankind si mohou také své oblíbené téma vychutnat v prostředí rozšířené reality – Apple vydal speciální AR aplikaci s názvem For All Mankind: Time Capsule, ta je ale zatím dostupná pouze pro uživatele ve Spojených státech.

K odběru podcastu For All Mankind se můžete přihlásit zde.