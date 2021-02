Přes Zkratky v iOS 14.5 bude možné ještě lépe „zautomatizovat“ iPhone

Operační systém iOS 14.5, jehož druhá vývojářská betaverze včera spatřila světlo světa, nabídne podle všeho řadu velmi zajímavých novinek. Apple se tentokrát rozhodl zavděčit také těm, kteří na svých iPhonech a iPadech rádi a často používají nejrůznější zkratky z knihovny v příslušné nativní aplikaci. Ti, kteří mají strach stahovat z internetu zkratky, vytvořené jinými uživateli, se budou mít v iOS 14.5 rozhodně nač těšit – Apple zde totiž do knihovny přidal zkratky, sloužící k pořizování snímků obrazovky, změny orientace displeje a další.

V galerii zkratek v nativní aplikaci Zkratky najdou uživatelé po aktualizaci na operační systém iOS 14.5 například novou akci s názvem Take Screenshot. Jak název napovídá, půjde o sérii akcí, která vám umožní pořídit snímek obrazovky vašeho iPhonu, uložit screenshot do fotogalerie, odeslat jej do některé z jiných aplikací, změnit rozlišení snímku obrazovky a další akce, které souvisí s pořizováním snímků obrazovky na iPhonu. Mezi další zajímavé akce, které přibudou do galerie zkratek v iOS 14.5, bude patřit také nástroj pro snadnou a rychlou změnu orientace displeje. Tato zkratka poslouží nejen jako jednoduchý příkaz ke změně orientace displeje z horizontálního zobrazení na vertikální a naopak, ale také k vypnutí nebo zapnutí zámku orientace displeje. S příchodem operačního systému iOS 14.5 také do galerie v nativních Zkratkách přibude zkratka, s jejíž pomocí budou uživatelé moci přepínat mezi různými režimy mobilních dat – zkratka umožní u kompatibilních modelů přepínání mezi 5G, 5G Auto, 4G a 3G.