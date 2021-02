Do Apple Arcade dorazí simulátor kempování na strašidelném ostrově Cozy Grove

Vývojářské studio Spry Fox se spíše než na kvantitu vydaných her tradičně soustředí na jejich kvalitu. Společnost během posledních deseti let vypustila do světa pouze šest her. Jejich zaměření se přitom pohybuje od hádanek s roztomilými medvídky po chaotické multiplayerové střílečky. Když tak Spry Fox oznámili v polovině loňského roku svůj nový počin Cozy Grove, mnohé zarmoutila skutečnost, že hra vyjde pouze na osobní počítače a konzole. To se však nyní změnilo díky ohlášení jejího mobilního portu, ten zamíří exkluzivně na iOS díky hernímu předplatnému Apple Arcade, a hra vypadá náležitě zajímavě.

Cozy Grove vám na první pohled může připomenout jednu z dvojice slavných her. Výtvarný styl odkazuje ke strašidelnému Don’t Starve, zatímco hratelnost se podobá spíše relaxačnímu Animal Crossing. Zajímavá kombinace inspirací vyvěrá v příběhu, který vás postaví do role strážce duchů, který se na věčně se měnícím ostrově rozhodl kempovat. Během dne budete prozkoumávat tajemné lesy a přinášet útěchu tamním přízrakům. Pomocí vaší ustavičné snahy se pak z bezútěšného ostrova může stát konečně barvité místo vhodné pro normální život. Velkou součástí hry bude craftění různých předmětů a dekorací a upravování vašeho obydlí. Vývojáři slibují přes čtyřicet hodin hratelnosti, v Cozy Grove tedy nějakou chvíli pobudete. Hra vychází během letošního jara a bude zdarma dostupná jako součást předplatného Apple Arcade.